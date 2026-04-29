Φωτιά σε εν κινήσει ΙΧ εκδηλώθηκε το πρωί στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 09:00, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παρά την άμεση επέμβαση, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στην απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις Αρχές.