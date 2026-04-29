Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, που ενώνει το Παναθηναϊκό Στάδιο με τον Ναό του Ολυμπίου Διός στο κέντρο της Αθήνας, άνοιξε ξανά την Τρίτη, ύστερα από πολυετείς και καθυστερημένες εργασίες ανακατασκευής.

Μετά την αναθεώρηση της αρχικής μελέτης που είχε εκπονηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ο δρόμος λειτουργεί πλέον ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, διπλής κατεύθυνσης, με ανώτατο όριο ταχύτητας 20 χλμ./ώρα. Η αρχική πρόταση προέβλεπε την πλήρη πεζοδρόμηση της περιοχής.

Η επαναλειτουργία της λεωφόρου προκάλεσε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας χαρακτήρισε την εξέλιξη «δικαίωση για τους Αθηναίους», υπογραμμίζοντας ότι «οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοούνται».

Παράλληλα, επέκρινε τον προκάτοχό του, Κώστα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας πως το αρχικό σχέδιο θα δημιουργούσε έναν «ιδιωτικό δρόμο» προς όφελος του τοπικού τένις κλαμπ. Ο πρώην δήμαρχος είχε επισκεφθεί νωρίτερα το σημείο μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – θείο του – και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, οι οποίοι περιηγήθηκαν στον χώρο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ένα κομβικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, έγινε πλέον πραγματικότητα». Επεσήμανε επίσης τη πολιτιστική σημασία του έργου, το οποίο αναδεικνύει την Αθήνα τόσο για τους κατοίκους της όσο και για τα εκατομμύρια επισκεπτών που προσελκύει.

Η λεωφόρος, που περνά μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, παρέμενε κλειστή για έξι χρόνια, εκ των οποίων τα τριάμισι χωρίς να εκτελούνται εργασίες.