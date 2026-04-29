Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που στοχεύει στη διευκόλυνση εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και φορέων του Δημοσίου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού.

Μέσω της νέας υπηρεσίας παρέχεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) ΑΠΔ», με στόχο την τροποποίηση των στοιχείων ασφάλισης προσωπικού που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ). Η πρόσβαση γίνεται μέσα από τον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες», με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα βασικά οφέλη της νέας υπηρεσίας είναι πολλαπλά. Περιλαμβάνουν την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τους εργοδότες, τη μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις τοπικές διευθύνσεις, καθώς και την άμεση και ασφαλή ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων. Παράλληλα, ενισχύεται η διαφάνεια και η ενημέρωση του εργοδότη για την πορεία της αίτησης.

Διαδικασία υποβολής

Οι ΔΜΣΑ, κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνδέονται με τα αντίστοιχα ασφαλιστικά δεδομένα των συγκεκριμένων ΑΠΔ. Μετά την οριστική υποβολή, οι δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλει ο εργοδότης αποστέλλονται αυτόματα στις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλισης και εισφορών για έλεγχο.

Το αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης —είτε πρόκειται για έγκριση είτε για απόρριψη— γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον εργοδότη, εξασφαλίζοντας πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια στη διαδικασία.

Η νέα υπηρεσία παρέχει επίσης τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης που είχαν κατατεθεί χειρόγραφα στο παρελθόν και παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη ολοκλήρωσή τους.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση του φορέα, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης.