Στην υπογραφή μιας συμφωνίας, στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προχώρησαν χθες η Αλβανία, η Venture Global και η Aktor LNG USA, με αντικείμενο 20ετή προμήθεια αμερικανικού LNG.

Την 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG υπέγραψαν η θυγατρική του Ομίλου AKTOR, AKTOR Energy USA, και η ALBGAZ, 100% κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αλβανίας, με τον Oμιλο Eταιρειών AKTOR και κλείνει έτσι το πρώτο συμβόλαιο ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στα Τίρανα και αφορά την μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για την πώληση και αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ στην Αλβανία. Ειδικότερα η συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύσει την ALBGAZ με ένα δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (BCM) ετησίως, ξεκινώντας από το 2030.

Τα εκτιμώμενα έσοδα για το σύνολο της διάρκειας της συμφωνίας αναμένεται να αγγίξουν τα 6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα χθες, η AKTOR ENERGY USA, 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου AKTOR, προχώρησε και στην υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με το υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας με σκοπό την εκπόνηση μελετών που θα αφορούν τόσο την ανάπτυξη όσο και την κατασκευή και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού κόμβου.

Ο ενεργειακός αυτός κόμβος που θα συμπεριλαμβάνει Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο στην Αλβανία, θα είναι ισχύος περίπου 380 MW. Μάλιστα το έργο αυτό υποστηρίζεται στην υλοποίησή του από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εμπορική συμφωνία και το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στα Τίρανα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρου Εξάρχου, ο υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας Ενέα Καρακάτζι και η διευθύνουσα σύμβουλος της ALBGAZ Αμάρντα Καπάι, παρουσία του πρωθυπουργού της Αλβανίας Εντι Ράμα της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σημαντικό βήμα

«Κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και φιλοδοξεί να προσφέρει στην Ευρώπη ενεργειακή ασφάλεια μέσω του αμερικανικού LNG.

Οι συμφωνίες μας, που έχουν υποστηριχθεί ένθερμα από το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας (NEDC) του Λευκού Οίκου και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μπορούν να απελευθερώσουν τις τεράστιες δυνατότητες του Κάθετου Διαδρόμου προς όφελος της Ευρώπης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτήν τη διατλαντική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αλβανίας, αξιοποιώντας τις θυγατρικές μας εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υλοποίησή της», ανέφερε μετά την υπογραφή ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Σε ανάρτησή της στο Χ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρει: «Ηταν τιμή μου να ταξιδέψω στα Τίρανα προκειμένου να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συμμετάσχω μαζί με τον πρωθυπουργό Εντι Ράμα στην τελετή υπογραφής», σημειώνοντας ότι η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας ενισχύει τη διασύνδεση, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή. «Οταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα» ανέφερε.