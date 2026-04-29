Ξαναμοιράζεται η τράπουλα της επιρροής στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου μετά την απροσδόκητη αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) από τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ).

Πρόκειται για κίνηση που δείχνει πόσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση έχουν μεγαλώσει παρασκηνιακές διαφωνίες μεταξύ των χωρών της περιοχής για θέματα πολιτικής και οικονομίας – και ειδικά μεταξύ των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας η οποία θεωρείται ο ντε φάκτο ηγέτης του καρτέλ.

Με την αποχώρηση του τρίτου ισχυρότερου μέλους του με βάση την παραγωγή, ο ΟΠΕΚ αναμένεται τώρα ότι θα εξασθενήσει σε επιρροή αφού θα έχει λιγότερη δύναμη στο μέλλον να παρεμβαίνει ώστε να καθορίζει τις τιμές κατά το δοκούν.

Τα ΗΑΕ χαρακτήριζαν την αποχώρησή τους από το καρτέλ καθαρά θετική εξέλιξη για τους καταναλωτές και την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία, κάνοντας λόγο για διασφάλιση πιο ευέλικτου και αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού. Στο παρελθόν Ριάντ και Αμπου Ντάμπι είχαν διαφωνίες για την πολιτική παραγωγής του ΟΠΕΚ.

Η έξοδος των ΗΠΑ από το καρτέλ, που πλέον θα αριθμεί 11 μέλη, χαρακτηριζόταν μεταξύ άλλων νίκη για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας το 2018 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε κατηγορήσει τον ΟΠΕΚ ότι «κλέβει τον υπόλοιπο κόσμο» με το να αυξάνει τεχνητά τις τιμές. Ο Τραμπ είχε επίσης συνδέσει τη στήριξη των χωρών του Περσικού Κόλπου με τις τιμές του πετρελαίου, αναφέροντας ότι την ώρα που οι ΗΠΑ προστατεύουν τις χώρες του ΟΠΕΚ, αυτές το «εκμεταλλεύονται επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ με επικεφαλής τον ίδιο τον υπουργό Σκοτ Μπέσεντ, βρίσκονταν να συνομιλίες για τη χορήγηση γραμμής πιστώσεων στη χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής μέσω ανταλλαγών νομισμάτων (swaps).

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΟΠΕΚ έγινε αφού πρώτα η χώρα, που είναι σημαντικό περιφερειακό επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο και ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον, επέκρινε τα άλλα αραβικά κράτη επειδή δεν έκαναν αρκετά για να αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Καμπανάκι για τις τιμές

Ολα αυτά τη στιγμή που το αργό πετρέλαιο ξεπερνούσε χθες τα 111 δολάρια το βαρέλι φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Η Παγκόσμια Τράπεζα σε νέα έκθεσή της προέβλεπε ότι οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν κατά 24% το 2026, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Οι τιμές βασικών προϊόντων θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο εάν οι εχθροπραξίες στην περιοχή κλιμακωθούν και οι διαταραχές εφοδιασμού διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο, ανέφερε επίσης.

Φρένο και στο υγραέριο

Η Saudi Aramco ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις αποστολές υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) τον επόμενο μήνα λόγω ζημιών στην κύρια εγκατάσταση εξαγωγών στα τέλη Φεβρουαρίου. Με τον τρόπο αυτόν η χώρα ουσιαστικά διακόπτει τις προμήθειες LPG, σύμφωνα με το Bloomberg. H κρατική ενεργειακή εταιρεία ενημέρωσε πρόσφατα τους αγοραστές της ότι οι αποστολές από τις εγκαταστάσεις Juaymah θα ανασταλούν για τον Μάιο λόγω προβλημάτων στις μονάδες παραγωγής και διακίνησης.