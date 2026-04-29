Στο 9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το αναθεωρημένο προς τα κάτω 9,4% του Μαρτίου 2025, αλλά αυξημένο σε σχέση με το αναθεωρημένο προς τα πάνω 8,6% του Φεβρουαρίου 2026.

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 436.057 άτομα. Πρόκειται για μείωση κατά 10.632 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,4%), αλλά και αύξηση κατά 19.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (4,6%).

Αναφορικά με το φύλο, στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,5% από 11,7% τον Μάρτιο πέρυσι, ενώ στους άνδρες διαμορφώθηκε σε 6,9% από 7,5%.

Κατά ηλικιακή ομάδα, στους νέους 15-24 ετών η ανεργία έφθασε το 21%, έναντι 21,1% τον Μάρτιο 2025. Στις ηλικίες 25-74 ετών το ποσοστό μειώθηκε σε 8,3% από 8,8% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει επίσης ότι οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 117.047 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,7%) και οριακή αύξηση κατά 3.645 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,1%).

Παράλληλα, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, δηλαδή τα «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (όσοι δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), μειώθηκαν στα 2.876.809. Πρόκειται για πτώση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (4,7%) και κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,9%).