Mε κλειστά χαρτιά η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον «τελικό» της Τούμπας. Δίχως δοκιμές ως εδώ από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και φυσικά δίχως… λέξη για το πλάνο της Κυριακής.

Την ίδια στιγμή όμως και το κοντράστ μιας αυτονόητης σιγουριάς. Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και ένα τόσο καλό τελευταίο δείγμα γραφής στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Βάσκος να το ρισκάρει;

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει! Κάπως έτσι: Απαντες περιμένουν τους Πειραιώτες στη Θεσσαλονίκη με το «πυκνό» 4-2-3-1 της Λεωφόρου. Τον σχηματισμό με τους Κοστίνια, Ροντινέι στον δεξιό διάδρομο.

Τον Τσικίνιο μπροστά από τους Εσε και Ντάνι Γκαρθία στα μισά του γηπέδου. Τον Ζέλσον Μαρτίνς αριστερά μπροστά από τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Για να το θέσουμε διαφορετικά; Θα είναι έκπληξη να υπάρξει οποιαδήποτε έκπληξη.

Αυτό όμως δεν είναι από ένα σημείο και πέρα το ζητούμενο για κάθε γκρουπ; Να φτάσει η ώρα μηδέν και να το βρει με ρόλους μοιρασμένους. Με μια συγκεκριμένη «κεντρική ιδέα». Ενα σχέδιο που μπορεί να υλοποιηθεί.

Second unit

«Εδώ» είναι και οι Πειραιώτες μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από τη σημαντικότερη νίκη το τελευταίο δίμηνο αλλά την ίδια στιγμή και την πειστικότερη εμφάνισή τους. Δίχως να δώσουν δικαίωμα στην άμυνα.

Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις στην επίθεση. Οδηγώντας με την ασφάλεια του 2-0 ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο ως το τρίποντο. Οπως φυσικά θα ήθελαν ιδανικά να κυλήσει και η παρτίδα της Τούμπας.

Και αυτή η τακτοποίηση σε αυτό το 10ήμερο που έχει μεσολαβήσει από τη Λεωφόρο προσφέρει κάτι ακόμη. Μια λεπτομέρεια από εκείνες που εάν και εφόσον μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μια ολοκληρωμένη second unit.

Διαχείριση

Στη Λεωφόρο δεν χρειάστηκαν πολλά – πολλά γιατί το πλάνο κύλησε στην εντέλεια. Κάπως έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε μόλις τρεις αλλαγές από τις πέντε και η πρώτη του παρέμβαση ήρθε στο 77΄: Μπιανκόν αντί Κοστίνια μιας και ο Πορτογάλος είδε κίτρινη κάρτα.

Στη μεγάλη εικόνα όμως ο πάγκος του Ολυμπιακού πίσω από αυτή την 11άδα είναι κανονικό «όπλο». Με τον Ντανιέλ Ποντένσε για τις πτέρυγες. Τον Μεντί Ταρέμι για το «9».

Τον Χρήστο Μουζακίτη για το rotation της μεσαίας γραμμής. Τον Γιουσούφ Γιαζίτσι που είναι πιθανότατα ο αποδοτικότερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος σε συμμετοχές 10-15 λεπτών.

Ακόμη και τον Αντρέ Λουίς που όσα έρχονται από τον Ρέντη κάνουν λόγο για κάποιον που δίνει τη μάχη του για να κερδίσει την επαναφορά του.

Οπλοστάσιο

Σχήμα με Μουζακίτη στο «8», Γιαζίτσι στο «10», Ποντένσε και Αντρέ Λουίς στα δύο άκρα και σέντερ φορ τον Ταρέμι κοντράρει στα… ίσα τους βασικούς. Και αποτελεί ολοκληρωμένο επιθετικό plan b σε ένα ματς που δεν πάει με βάση την αρχική ιδέα.

Αντίστοιχα παίκτες σαν τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, τον Ζουλιάν Μπιανκόν, τον Λορέντσο Σιπιόνι μπορούν να παίξουν τον δικό τους ρόλο στο rotation ως το «6».

Ο Νιγηριανός αλλάζοντας τον Ορτέγκα στο αριστερό φτερό της άμυνας. Ο Γάλλος παίζοντας είτε σαν στόπερ, είτε σαν δεξιός μπακ. Ο αργεντινός αμυντικός μέσος σαν ανασταλτικός χαφ.

Ολοι τους με την απαραίτητη κατανόηση της ειδικής κατάστασης που τους φέρνει στα ματς από τον πάγκο.

Οταν χρειαστεί

Και αν όλα πάνε καλά στην Τούμπα; Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα των play offs φέρνει μια θεαματική αλλαγή. Εκεί που για να δούμε τις πρώτες τρεις αγωνιστικές (5/4, 19/4, 3/5) χρειαστήκαμε 45 ημέρες από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League (22/3), έρχεται μια εβδομάδα που θα κρίνει τα πάντα.

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού; Τα εντός με ΠΑΟΚ (10/5) και Παναθηναϊκό (13/5) πριν από την ολοκλήρωση της διαδρομής στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ (17/5).

Αν λοιπόν οι Πειραιώτες είναι την τελευταία εβδομάδα στο κόλπο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα πρέπει να διαλέξουν ένα παιχνίδι όπου θα εμπιστευτούν τη second unit τους – ενδεχομένως αυτό με τον Παναθηναϊκό.

Τρία ματς σε μια εβδομάδα με τους ίδιους 11 δεν βγαίνουν. Αρα λοιπόν το να είναι άπαντες έτοιμοι έχει τη δική του σημασία.

Από τον Αστέρα…

Πόσο βολικό βεβαίως είναι να σε λένε Ντανιέλ Ποντένσε ή Μεντί Ταρέμι και να μη χωράς στο αρχικό σχήμα; Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Στην πραγματικότητα όμως και οι δύο είχαν ένα σωρό ευκαιρίες μέχρι την πρεμιέρα των play offs με την ΑΕΚ.

Και επί της ουσίας δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν την ομάδα σε δημιουργία και εκτέλεση. Ο πορτογάλος winger μέσα στο 2026 έχει όλες και όλες δύο ασίστ: Γενάρη στο 1-0 με τον Βόλο, αρχές Φλεβάρη με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Και ο ιρανός φορ που με 10 γκολ ήταν ο 3ος σκόρερ της κανονικής διάρκειας; Από το ίδιο ματς στην Τρίπολη και πέρα δεν έχει γκολ.