Η Πανσέληνος του Μαΐου 2026 θα φωτίσει τον ουρανό το βράδυ της 1ης Μαΐου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους παρατηρητές. Πρόκειται για τη γνωστή “Πανσέληνο των Λουλουδιών” (Flower Moon), ένα όνομα που συνδέεται με την εποχική άνθηση της φύσης και την ανοιξιάτικη αναγέννηση του τοπίου.

Η προέλευση του ονόματος

Η ονομασία της “Πανσελήνου των Λουλουδιών” προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν σε κάθε πανσέληνο του έτους ένα όνομα εμπνευσμένο από τη φύση και τις εποχές. Η πανσέληνος του Μαΐου συμβολίζει την κορύφωση της άνοιξης, όταν τα φυτά και τα λουλούδια βρίσκονται στην πλήρη άνθησή τους.

Ορατότητα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, η Πανσέληνος θα είναι ορατή από τη δύση του Ήλιου και μετά, το βράδυ της 1ης Μαΐου 2026. Το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν το φεγγάρι ανατέλλει χαμηλά στον ορίζοντα, καθώς τότε φαίνεται μεγαλύτερο και πιο χρυσαφένιο.

Το φως της ανοιξιάτικης Πανσελήνου

Η ανοιξιάτικη Πανσέληνος θεωρείται από τις πιο φωτεινές και “ζεστές” του έτους. Όταν ο ουρανός είναι καθαρός, το φως της μπορεί να μεταμορφώσει το νυχτερινό τοπίο, δημιουργώντας συνθήκες σχεδόν ημερήσιου φωτισμού και προσφέροντας εξαιρετικές ευκαιρίες για παρατήρηση και φωτογράφιση.

Μια νύχτα που αξίζει να απολαύσεις

Η “Πανσέληνος των Λουλουδιών” σηματοδοτεί την καρδιά της άνοιξης και αποτελεί μία από τις πιο μαγευτικές στιγμές του σεληνιακού κύκλου. Ένα φυσικό φαινόμενο που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς, είτε από την πόλη είτε από την ύπαιθρο, κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρανό.