Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η φετινή ετήσια στρατιωτική παρέλαση της Ρωσίας για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία θα πραγματοποιηθεί σε περιορισμένη κλίμακα, χωρίς την παρουσία στρατιωτικού εξοπλισμού. Η απόφαση αποδίδεται στον κίνδυνο για «ουκρανική τρομοκρατική δραστηριότητα», όπως αναφέρθηκε επίσημα.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η παρέλαση της 9ης Μαΐου δεν θα περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα και πυραύλους, λόγω φόβων για επιθέσεις με drones από την Ουκρανία. Η Ρωσία τιμά παραδοσιακά αυτή την ημέρα ως επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την πλευρά του, το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η παρουσίαση στρατιωτικού εξοπλισμού ακυρώθηκε εξαιτίας της «επιχειρησιακής κατάστασης». Αντ’ αυτού, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης θα προβληθούν εικόνες Ρώσων στρατιωτών από όλα τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων όσων επιχειρούν στην Ουκρανία, καθώς και πλάνα από θέσεις διοίκησης των πυρηνικών δυνάμεων.

Η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τη συμμετοχή χιλιάδων στρατιωτών, όπως έχει προγραμματιστεί. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί μια αισθητή διαφοροποίηση στην παρουσίαση της ρωσικής στρατιωτικής ισχύος.

Μείωση της προβολής στρατιωτικής ισχύος

Η απόφαση για περιορισμένης κλίμακας παρέλαση ελήφθη καθώς ο ουκρανικός στρατός εντείνει τις αντεπιθέσεις του με μαχητικά drones εντός ρωσικού εδάφους. Η παραδοσιακή επίδειξη ισχύος, παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, περιλαμβάνει συνήθως διηπειρωτικούς πυραύλους και σύγχρονα τεθωρακισμένα οχήματα.

Τα τελευταία χρόνια, ο εξοπλισμός που παρουσιάζεται έχει διαφοροποιηθεί, ενώ η τελευταία φορά που η Ρωσία δεν επέδειξε στρατιωτικό υλικό στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης ήταν το 2007.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση μνήμης Σύνταγμα των Αθανάτων, κατά την οποία οι πολίτες παρελαύνουν κρατώντας φωτογραφίες συγγενών που πολέμησαν ή έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο. Φέτος, η δράση αυτή θα διεξαχθεί είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, ανάλογα με τις συνθήκες ασφαλείας σε κάθε περιοχή.