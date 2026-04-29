Η Joby Aviation πραγματοποίησε δοκιμαστικές πτήσεις του ηλεκτρικού της αεροσκάφους πάνω από τη Νέα Υόρκη, φέρνοντας πιο κοντά την εποχή των εμπορικών ηλεκτρικών ιπτάμενων ταξί.

Οι πτήσεις έγιναν μεταξύ Μανχάταν και του Διεθνούς Αεροδρομίου John F. Kennedy, σηματοδοτώντας την πρώτη επίδειξη σημείο-προς-σημείο ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) στην πόλη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η δοκιμαστική καμπάνια διάρκειας δέκα ημερών ξεκίνησε την Παρασκευή και συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα, χωρίς επιβάτες αλλά με πιλότους στο πιλοτήριο.

Οι πτήσεις ακολουθούν υπάρχουσες διαδρομές ελικοπτέρων που εκτελεί η Blade Urban Air Mobility, εταιρεία ride-share που έχει εξαγοραστεί από τη Joby, συνδέοντας το JFK με κόμβους όπως η Δυτική 30ή Οδός στο Hudson Yards, η Ανατολική 34η Οδός και το ελικοδρόμιο του κέντρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Port Authority of New York and New Jersey, Kevin O’Toole, οι πτήσεις αυτές προωθούν την προσπάθεια για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία επόμενης γενιάς μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

Η πρωτοβουλία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποσκοπεί όχι μόνο στη δοκιμή των δυνατοτήτων του αεροσκάφους, αλλά και στην εξοικείωση του κοινού με την ιδέα της ηλεκτρικής αερομεταφοράς.

Το αεροσκάφος της Joby συνδυάζει χαρακτηριστικά ελικοπτέρου και drone. Απογειώνεται κάθετα και στη συνέχεια στρέφει τους έλικες προς τα εμπρός για οριζόντια πτήση, μεταφέροντας έως πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου. Επειδή λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, δεν παράγει εκπομπές ρύπων και είναι αισθητά πιο αθόρυβο, σύμφωνα με το CNN.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, JoeBen Bevirt, δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών και Υποδομών της Βουλής των ΗΠΑ ότι τα αεροσκάφη της Joby παράγουν «100 φορές λιγότερο θόρυβο από ένα παραδοσιακό ελικόπτερο». Όπως είπε, «κατά την απογείωση και την προσγείωση ο ήχος είναι περίπου στο επίπεδο μιας κανονικής συνομιλίας, ενώ κατά την πτήση είναι σχεδόν αθόρυβος».

Αντιμετώπιση θορύβου και ζητημάτων ασφάλειας

Η μείωση του θορύβου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη Νέα Υόρκη, όπου οι καταγγελίες για ελικόπτερα αυξήθηκαν από 3.300 το 2019 σε 59.000 το 2023, σύμφωνα με το Bloomberg. Παράλληλα, τα ζητήματα ασφάλειας έχουν ενταθεί μετά από δυστύχημα πέρυσι που στοίχισε τη ζωή σε στέλεχος της Siemens AG, τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους.

Η Joby υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος της έχει σχεδιαστεί με πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας: διαθέτει έξι έλικες με διπλούς ηλεκτρικούς κινητήρες, ξεχωριστά συστήματα μπαταριών και τρεις ανεξάρτητους υπολογιστές πτήσης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ομοσπονδιακή πρωτοβουλία και επόμενα βήματα

Η επίδειξη εντάσσεται στο πρόγραμμα eVTOL Integration Pilot Program της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA), που στοχεύει στην επιτάχυνση της ένταξης των ιπτάμενων ταξί στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανέφερε τον Μάρτιο ότι η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει «ένα από τα μεγαλύτερα περιβάλλοντα δοκιμών παγκοσμίως για αεροσκάφη νέας γενιάς», σύμφωνα με το CNN.

Η Joby δεν έχει λάβει ακόμη την πλήρη πιστοποίηση της FAA για εμπορική λειτουργία, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πενταβήματης διαδικασίας έγκρισης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις στα αρχικά χρονοδιαγράμματα.

Προοπτικές για επιβάτες και συνεργασίες

Παρά τις εκκρεμότητες, ο Bevirt δήλωσε ότι η εταιρεία στοχεύει να ξεκινήσει επιβατικές πτήσεις στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με αρχικές αγορές τη Νέα Υόρκη, το Τέξας και τη Φλόριντα. Οι συνεργασίες της Joby με τη Delta Air Lines και την Uber δείχνουν πώς οι πτήσεις αυτές θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε ευρύτερα δίκτυα μεταφορών.

Προς το παρόν, οι δοκιμές επικεντρώνονται τόσο στις τεχνικές και ρυθμιστικές υποδομές όσο και στην αποδοχή του κοινού. Η Joby επενδύει στο όραμα ότι η ηλεκτρική, αθόρυβη πτήση μπορεί να αποτελέσει τη βιώσιμη εναλλακτική εκεί όπου τα ελικόπτερα έχουν αποτύχει.