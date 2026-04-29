Την πρώτη τους επισήμως καταγεγραμμένη εμφάνιση στην πρωτεύουσα έκαναν οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων», γνωστοί διεθνώς με τον όρο «Pedo-hunters», ακολουθώντας το μοτίβο αντίστοιχων ομάδων οι οποίες έδρασαν στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ του Β. Λαμπρόπουλου, την περασμένη Παρασκευή 17 Απριλίου, ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να μιλούσε διαδικτυακά με ανήλικη κοπέλα. Η τελευταία φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» για να παγιδέψουν τον άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι νόμισε πως ήταν άνω των 18, δηλαδή ενήλικη.

«ΤΑ ΝΕΑ» ερευνούν και αποκαλύπτουν την παρουσία και δράση αυτών των ομάδων στα σόσιαλ μίντια, καθώς και μηνύματα σε διαδικτυακή πλατφόρμα που φανερώνουν την προσπάθειά τους να ανασυγκροτηθούν για να συνεχίσουν τη δράση τους. Και μάλιστα, περνώντας «κάτω από τα ραντάρ» των Αρχών ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Ομάδες σε TikTok και Telegram

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί από ελληνικά προφίλ στην πλατφόρμα TikTok, ήδη από το 2024, εμφανίζονται νεαρά άτομα να εξαναγκάζουν μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες να χορεύουν μπροστά στην κάμερα. Το αρχικό βίντεο δημοσιεύτηκε από προφίλ με τίτλο «pedohuntgreece2024», το οποίο φαίνεται να μην είναι πλέον ενεργό.

Το ίδιο προφίλ παραπέμπει σε κλειστή ομάδα της εφαρμογής Telegram, η οποία σήμερα αριθμεί περίπου 180 μέλη. Η συγκεκριμένη ομάδα επίσης δεν είναι, πλέον, ενεργή. Ωστόσο, στις 18 Φεβρουαρίου, ο διαχειριστής της έστειλε μήνυμα με αποδέκτες όλα τα μέλη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, η ομάδα έχει κλείσει λόγω της Αστυνομίας που δεν μας αφήνει να κάνουμε το έργο μας και κάνει μπούκες στα σπίτια μας και μας παρακολουθεί». Σε άλλο μήνυμα, ο ίδιος υπόσχεται ότι «σύντομα θα σκάσει νέα ομάδα, πιο μεγάλη και πιο δυνατή από ποτέ». Μερικές ημέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου, ο διαχειριστής ενημερώνει και πάλι: «Θα έχει καθυστέρηση η ομάδα, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι περιμέναμε. Οι ποινές φυλάκισης είναι από 5 μέχρι 20 χρόνια».

Ο ανώνυμος διαχειριστής της παραπάνω ομάδας αναφέρεται, πιθανότατα, στην ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών» που εξάρθρωσε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται πως οι Αρχές είχαν τότε συλλάβει εννιά άτομα (επτά αγόρια και δύο κορίτσια, ηλικίας από 16 έως 19 ετών), τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσαν προφίλ με γυναικείο όνομα και «ψάρευαν» ενδιαφερομένους για ραντεβού με ανήλικες κοπέλες. Οταν γινόταν η συνάντηση, σε άλσος στην περιοχή της Πολίχνης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, φέρεται να λήστευαν και να χτυπούσαν τα θύματα.

«Σε μία περίπτωση εξανάγκασαν ένα εξ αυτών να γδυθεί βιντεοσκοπώντας παράλληλα τις πράξεις τους», ανέφερε τότε η ανακοίνωση της Αστυνομίας, προσθέτοντας ότι τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν πέντε τέτοιου είδους επιθέσεις εις βάρος ανδρών. Οι συλληφθέντες είχαν κατηγορηθεί, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση, ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Πρόσφατα, δε, η Εισαγγελία επέστρεψε τη δικογραφία στην Αστυνομία για να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται και το όνομα του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο, αφού δέχτηκε μαχαιριές από 23χρονο οπαδό του Αρη στην Καλαμαριά. Από όσα έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, πάντως, οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Οσον αφορά την πλατφόρμα Telegram, η πιο πρόσφατη επικοινωνία που έχει καταγραφεί είναι στις 6 Απριλίου. Ο διαχειριστής, σε αυτή την περίπτωση, γράφει: «Οποιος θέλει να μπει στην ομάδα ας μου στείλει μήνυμα. Θα είναι σε άλλη εφαρμογή, όχι Telegram, και ό,τι γίνεται θα είναι με προσεκτικές κινήσεις και περιορισμένα άτομα. Για παραπάνω πληροφορίες dm (σ.σ.: προσωπικό μήνυμα)».

Προφίλ με ακροδεξιό «άρωμα»…

Μια πιο προσεκτική παρατήρηση των διαχειριστών της ομαδικής συνομιλίας στο Telegram και των προφίλ στο TikTok δίνει παραπάνω πληροφορίες για τη σύνθεση των ομάδων. Ενας από τους διαχειριστές έχει όνομα χρήστη «Μαύρος» και μια φωτογραφία η οποία δείχνει άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να κρατούν μια ελληνική σημαία και να χαιρετούν ναζιστικά. Αντίστοιχες φωτογραφίες έχουν στο προφίλ τους και άλλα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, χωρίς όμως να αποτελούν την πλειοψηφία.

Παράλληλα, ακροδεξιά σύμβολα και περιεχόμενο υπάρχουν και στο προφίλ του TikTok που ανέβαζε τα αρχικά βίντεο από τη δράση των «τιμωρών». Προσφέροντας, έτσι, πολύτιμες ενδείξεις για την προέλευση και το ποιόν των πρωταγωνιστών αυτών των ομάδων.