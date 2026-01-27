Στις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου, μια τεχνητά δημιουργημένη Βρετανίδα μαθήτρια έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο φαινόμενο. Το όνομά της είναι Amelia· μια «goth» έφηβη με μωβ μαλλιά, που κρατά περήφανα μια μικρή βρετανική σημαία και εκφράζει ανοιχτά ρατσιστικές απόψεις.

Αν κάποιος δεν έχει ακόμη συναντήσει την Amelia, είναι πιθανό να το κάνει σύντομα μέσα από κάποιο viral meme σε Facebook ή X (πρώην Twitter), όπου η φήμη της εξαπλώνεται ραγδαία. Τα βίντεο την παρουσιάζουν να περιδιαβαίνει το Λονδίνο ή τη Βουλή των Κοινοτήτων, διακηρύσσοντας την αγάπη της για την Αγγλία και προειδοποιώντας για τους κινδύνους από «militant Muslims» ή «third-world migrants».

Το μήνυμα θυμίζει ρητορική της άκρας δεξιάς στα κοινωνικά δίκτυα, όμως η AI δημιουργία της Amelia την καθιστά εξαιρετικά ευπροσάρμοστη και εύκολα αναπαραγώγιμη. Χιλιάδες χρήστες αξιοποιούν εργαλεία όπως το Grok AI του X για να δημιουργήσουν νέα memes, μετατρέποντας την Amelia σε παγκόσμιο διαδικτυακό φαινόμενο.

Από εκπαιδευτικό παιχνίδι σε όπλο προπαγάνδας

Η ειρωνεία είναι πως η Amelia γεννήθηκε αρχικά μέσα από ένα βιντεοπαιχνίδι κατά της ριζοσπαστικοποίησης, που χρηματοδοτήθηκε από το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Το παιχνίδι, με τίτλο Pathways: Navigating the Internet and Extremism, είχε στόχο να αποτρέψει εφήβους 13-18 ετών από την έλξη προς την ακροδεξιά, ιδιαίτερα στην περιοχή του Γιορκσάιρ.

Οι παίκτες καλούνταν να λάβουν αποφάσεις σε σενάρια όπως το αν θα κατεβάσουν εξτρεμιστικό περιεχόμενο ή αν θα συμμετάσχουν σε συγκέντρωση που διοργανώνει η Amelia για την «προστασία των βρετανικών αξιών». Ορισμένες επιλογές οδηγούσαν σε παραπομπή στο πρόγραμμα Prevent της κυβέρνησης.

Ωστόσο, η αντιστροφή του χαρακτήρα της Amelia από τους χρήστες των social media ξάφνιασε ακόμη και τους δημιουργούς του παιχνιδιού. Σήμερα, κυκλοφορούν δεκάδες εκδοχές της – από manga έως «Wallace and Gromit» στυλ – με σαφές ρατσιστικό και ακροδεξιό περιεχόμενο.

Η εξάπλωση και τα οικονομικά κίνητρα

Ανάλυση της εταιρείας Peryton Intelligence για τον Guardian έδειξε ότι ανώνυμος λογαριασμός, γνωστός για τη διάδοση ακροδεξιών μηνυμάτων, ξεκίνησε το φαινόμενο στις 9 Ιανουαρίου. Η αρχική ανάρτηση συγκέντρωσε 1,4 εκατ. προβολές και πυροδότησε μαζική παραγωγή «Amelia memes» — από 500 ημερησίως στις αρχές, σε πάνω από 10.000 μέσα σε λίγες ημέρες.

Ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι δημιουργήθηκε και κρυπτονόμισμα Amelia, με χρήστες να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αυξανόμενη δημοτικότητα του meme. Ο ίδιος ο Elon Musk αναδημοσίευσε ανάρτηση που προωθούσε το token, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον.

«Αυτό που βλέπουμε είναι η εμπορευματοποίηση του μίσους», δήλωσε ο Matteo Bergamini, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Shout Out UK, της εταιρείας που ανέπτυξε το αρχικό παιχνίδι. Όπως σημείωσε, ομάδες στο Telegram συντονίζονται ακόμη και στην κινεζική γλώσσα για να αυξήσουν τεχνητά την αξία του meme coin.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Η εταιρεία έχει δεχθεί κύμα απειλητικών μηνυμάτων, ενώ ο Bergamini τονίζει ότι το έργο είχε σχεδιαστεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για σχολικές αίθουσες, συνοδευόμενο από επιμορφωτικό υλικό. «Υπήρξε μεγάλη παρανόηση», υποστηρίζει, επισημαίνοντας ότι το παιχνίδι δεν θεωρεί τη συζήτηση για τη μετανάστευση ως κάτι “λανθασμένο”.

Ορισμένοι ωστόσο θεωρούν ότι η πρωτοβουλία γύρισε μπούμερανγκ, καθώς η «χαριτωμένη goth» Amelia έγινε αντικείμενο θαυμασμού. Παρ’ όλα αυτά, το πρόγραμμα συνεχίζει να χρησιμοποιείται, με θετικά σχόλια από σχολεία και εκπαιδευτικούς.

Ο Bergamini αναγνωρίζει πως η ταχύτητα διάδοσης των παραποιημένων memes τον αιφνιδίασε. «Η εμπειρία αυτή δείχνει πόσο σημαντική είναι η δουλειά μας, αλλά και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει όταν κάποιοι κερδοσκοπούν από το μίσος», σημείωσε.