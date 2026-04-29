Εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής, με λεία που υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος των μελών της σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για παραβίαση περιορισμών διαμονής και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα μέλη της ομάδας φέρονται να είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών, τόσο τετελεσμένων όσο και σε απόπειρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, από την άνοιξη του 2025 τα μέλη της οργάνωσης ενεργούσαν από κοινού, στοχεύοντας σε πολυτελείς οικίες για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Η μεθοδολογία δράσης

Οι δράστες είχαν αναπτύξει συγκεκριμένο modus operandi. Επέλεγαν πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια, τις οποίες προσέγγιζαν πεζή από διαφορετικές διαδρομές, ώστε να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους και τη σύνδεση των πράξεών τους.

Ήταν εξοπλισμένοι με λοστούς, κατσαβίδια και άλλα διαρρηκτικά εργαλεία. Παραβίαζαν κυρίως μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, αφού πρώτα επιβεβαίωναν την απουσία των ενοίκων. Στη συνέχεια, αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή, πολυτελείς τσάντες, ρούχα και ηλεκτρονικές συσκευές. Όταν εντόπιζαν χρηματοκιβώτια, τα αποξήλωναν μαζί με το περιεχόμενό τους.

Τα μέλη της οργάνωσης ήταν άνεργοι, χωρίς φορολογικές δηλώσεις ή επαγγελματικό ιστορικό, και φέρονται να ζούσαν αποκλειστικά από τα έσοδα της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για να στέλνουν ποσά στη χώρα καταγωγής τους.

Ο ρόλος των μελών

Σύμφωνα με την έρευνα, 35χρονος θεωρείται το αρχηγικό μέλος της ομάδας, συμμετέχοντας σχεδόν σε όλες τις αξιόποινες πράξεις. Καθοδηγούσε τους συνεργούς του, έδινε το σήμα για την είσοδο και την έξοδο από τις οικίες και φρόντιζε να αποφεύγουν τις κάμερες. Αν γίνονταν αντιληπτοί, ήταν εκείνος που συνομιλούσε με τα θύματα.

Ο 29χρονος και ο 52χρονος είχαν επιχειρησιακό ρόλο ως διαρρήκτες ή τσιλιαδόροι, συνδράμοντας το αρχηγικό μέλος στην παραβίαση των κατοικιών. Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βάρκιζα, Βούλα και Πέραμα.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο 35χρονος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, εμπλέκονται σε πολλές ακόμη δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.