Εγκληματικό δίκτυο με εταιρική δομή και εκατοντάδες εργαζομένους, που είχε ως στόχο διαδικτυακές απάτες μεγάλης κλίμακας, εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των αρχών της Αυστρίας και της Αλβανίας, με τη στήριξη της Europol.

Η έρευνα, η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, οδήγησε στη σύλληψη δέκα ατόμων, σε εφόδους σε πολλαπλές εγκαταστάσεις και στην κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Το δίκτυο, που φέρεται να διαχειριζόταν πολυάριθμα call centers στα Τίρανα, υπολογίζεται ότι προκάλεσε οικονομική ζημία τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν με επαγγελματική οργάνωση, θυμίζοντας νόμιμες επιχειρήσεις με σαφή κατανομή ρόλων και ιεραρχία.

Οι ψεύτικες επενδύσεις και οι «agents»

Τα θύματα παρασύρονταν σε φαινομενικά νόμιμες διαδικτυακές πλατφόρμες επενδύσεων μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα social media ή μέσω αναζητήσεων στο Διαδίκτυο. Οι δράστες υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις, προσελκύοντας ανυποψίαστους πολίτες να εγγραφούν στις πλατφόρμες.

Μετά την εγγραφή, κάθε θύμα ανατίθετο σε έναν «agent», ο οποίος παρουσιαζόταν ως επενδυτικός σύμβουλος ή χρηματιστής. Οι «agents» διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, ώστε να αποκτούν πλήρη έλεγχο στις ηλεκτρονικές συσκευές των θυμάτων.

Μέσω ψυχολογικής πίεσης τα έπειθαν να επενδύσουν επιπλέον ποσά, με ψευδείς υποσχέσεις για κέρδη. Στην πραγματικότητα, τα χρήματα διοχετεύονταν σε ένα πολύπλοκο διεθνές σύστημα ξεπλύματος χρήματος, καταλήγοντας στην εγκληματική οργάνωση.

Η εταιρική δομή των call centers

Τα call centers ήταν οργανωμένα σε ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων, καθεμία εξειδικευμένη σε διαφορετική γλώσσα – γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά. Η γλωσσική οικειότητα αξιοποιούνταν για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, διευκολύνοντας την εξαπάτηση των θυμάτων με ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες.

Η κλίμακα και ο επαγγελματισμός του δικτύου αποτυπώνονταν στη δομή του, που περιλάμβανε έως και 450 εργαζομένους. Οι ρόλοι κάλυπταν τους τομείς προσέλκυσης πελατών (conversion agents), εξυπηρέτησης πελατών (retention agents), καθώς και διοίκησης, οικονομικών, πληροφορικής και ανθρώπινου δυναμικού.

Κάθε call center διέθετε μάνατζερ, ο οποίος συντόνιζε τους επικεφαλής ομάδων και την καθημερινή λειτουργία. Οι εργαζόμενοι λάμβαναν μηνιαίο μισθό περίπου 800 ευρώ, συν προμήθειες για κάθε επιτυχημένο «συμβόλαιο», που καταβάλλονταν σε μετρητά ή μέσω τραπέζης.

«Δεύτερο χτύπημα» στα ίδια θύματα

Τα θύματα είχαν μεταφέρει συνολικά ποσά που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ. Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απελπισία τους, προχωρούσαν και σε επαναπροσέγγιση όσων είχαν ήδη χάσει χρήματα, προσφέροντας δήθεν υπηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να καταθέσουν ένα αρχικό ποσό 500 ευρώ. Οι χειριστές, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα και ανώνυμους λογαριασμούς, επιχειρούσαν να τους εξαπατήσουν εκ νέου.

Η διεθνής έρευνα και οι συλλήψεις

Η έρευνα ξεκίνησε από τις αυστριακές αρχές τον Ιούνιο του 2023, όταν εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός θυμάτων στη Βιέννη. Τον Απρίλιο του 2024, μέσω της Europol, οι αυστριακές αρχές ζήτησαν πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές για μια συγκεκριμένη IP διεύθυνση που συνδεόταν με τους δράστες.

Ακολούθησε ποινική έρευνα στην Αλβανία και, με τη στήριξη της Eurojust, συγκροτήθηκε κοινή ερευνητική ομάδα. Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2026 και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίρανα.

Κατά τις έρευνες σε τρία call centers και εννέα ιδιωτικές κατοικίες κατασχέθηκαν 891.735 ευρώ σε μετρητά, 443 υπολογιστές, 238 κινητά τηλέφωνα, έξι φορητοί υπολογιστές και διάφορα αποθηκευτικά μέσα.

Θύματα της απάτης έχουν εντοπιστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων σε Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Καναδά και Βρετανία. Η ανάλυση των κατασχεθέντων δεδομένων αναμένεται να αποκαλύψει πρόσθετα στοιχεία για τη λειτουργία του δικτύου.