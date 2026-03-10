Ιρανοί χάκερ της ομάδας Homeland Justice φέρονται να εξαπέλυσαν νέα κυβερνοεπίθεση εναντίον μελών του αλβανικού κοινοβουλίου, στοχοποιώντας το επίσημο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής αρχής κυβερνοασφάλειας της χώρας.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα αλβανικά στο Telegram, οι δράστες ανέφεραν: «Όλες οι συζητήσεις και η αλληλογραφία των διεφθαρμένων βουλευτών των τελευταίων μηνών είναι στα χέρια της Homeland Justice. Είμαι πολύ πιο κοντά σας απ’ όσο νομίζατε. Αλήθεια, προστατεύατε αυτούς τους δολοφόνους και σφαγείς παιδιών; Θα φροντίσουμε αυτή η ντροπή να σας μείνει για πάντα».

Η ομάδα Homeland Justice, που εκτιμάται ότι συνδέεται με το ιρανικό καθεστώς, έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών της Αλβανίας. Η χώρα φιλοξενεί χιλιάδες μέλη των Μουτζαχεντίν του Λαού (OMPI ή MEK), οργάνωσης που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την Τεχεράνη.

Οι διαδοχικές κυβερνοεπιθέσεις οδήγησαν το 2022 τη Αλβανία στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν, κίνηση που προκάλεσε διεθνή αντιδράση και ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, Σαϊμίρ Καπλάνι, επιβεβαίωσε την επίθεση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κοινοβουλίου, επισημαίνοντας ότι θα ληφθούν «τα αναγκαία μέτρα» για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.