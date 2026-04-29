Η φάλαινα Τίμι ξεκίνησε το πολυαναμενόμενο ταξίδι της προς τη Βόρεια Θάλασσα, αφού για εβδομάδες είχε εξοκείλει στα παράλια της Γερμανίας στη Βαλτική. Η ειδικά διαμορφωμένη μαούνα που τη μεταφέρει έφτασε σήμερα στα χωρικά ύδατα της Δανίας, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο στη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Το θαλάσσιο θηλαστικό είχε εντοπιστεί στις 3 Μαρτίου να κολυμπά κοντά στις γερμανικές ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον στον Ατλαντικό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε καθώς επανειλημμένα προσάραζε σε ρηχά νερά, ενώ οι ανεπιτυχείς προσπάθειες καθοδήγησής του προς βαθύτερα ύδατα μεταδόθηκαν ζωντανά διεθνώς.

A barge carrying Timmy, the humpback whale that had been stranded in shallow waters near Germany since March, has started its journey toward the North Sea in the latest attempt to save the mammal. Read more: https://t.co/nJHRwsGYwd pic.twitter.com/kiyuz4bd2D — The Associated Press (@AP) April 29, 2026

Την Τρίτη, οι διασώστες κατάφεραν να μεταφέρουν τη φάλαινα σε μια πλημμυρισμένη μαούνα, χρησιμοποιώντας ειδικούς ιμάντες και κανάλι που είχε εκβαθυνθεί για να δημιουργηθεί ασφαλής δίοδος προς το σκάφος. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς ως πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Relief and joy were palpable as rescue workers tugged and guided a humpback whale stranded off Germany’s Baltic coast into a floating tank within a barge that will later be pulled out to the North Sea https://t.co/LxEbdvolyH pic.twitter.com/HB2oQhi0Y5 — Reuters (@Reuters) April 28, 2026

«Κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στη Γερμανία, όπου έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια επιχείρηση διάσωσης», δήλωσε ο Till Backhaus, υπουργός Κλιματικής Προστασίας, Γεωργίας, Αγροτικών Περιοχών και Περιβάλλοντος του ομόσπονδου κρατιδίου Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και πρόσθεσε ότι:«Και αυτό ήταν ένα πείραμα, και το πείραμα ήταν επιτυχές και αυτό είναι υπέροχο».

Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι η φάλαινα αναπαυόταν και ότι το βράδυ της Τρίτης έβγαλε ήχους, ένδειξη πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Παράλληλα, σημείωσε ότι έδωσε το πράσινο φως για την επιχείρηση διάσωσης, η οποία προτάθηκε από ιδιωτική πρωτοβουλία, παρά τις επιφυλάξεις μέρους της επιστημονικής κοινότητας που προειδοποιούσε ότι η διαδικασία ίσως αποδειχθεί υπερβολικά απαιτητική για το ζώο.

Τέλος, η συζήτηση γύρω από το αν η φάλαινα έπρεπε να αφεθεί να πεθάνει ειρηνικά ή να επιχειρηθεί η επιστροφή της στον Ατλαντικό Ωκεανό συνεχίζεται εδώ και εβδομάδες, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και αντιδράσεις στη Γερμανία αλλά και διεθνώς.