Σημαντικές ποινές επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή μετά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της Σαραγόσα με την Ουέσκα για τη La Liga 2.

Ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα, Εστεμπάν Αντράδα, τιμωρήθηκε με συνολικά 13 αγωνιστικές, μετά τη μπουνιά που έριξε σε αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν 12 αγώνες αποκλεισμού για τη βίαιη ενέργεια και ακόμη ένας για την αποβολή του.

Ποινές επιβλήθηκαν και σε άλλους εμπλεκόμενους, με τον γκολκίπερ της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένες, να τιμωρείται με τέσσερις αγωνιστικές για την αντίδρασή του, ενώ ο Ντάνι Τασέντε της Σαραγόσα θα απουσιάσει για δύο παιχνίδια.