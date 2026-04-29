Σε έναν ημιτελικό που καθήλωσε την Ευρώπη, η Μπάγερν Μονάχου ηττήθηκε 5-4 από την Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς, όπου θα επιδιώξει την ανατροπή για την πρόκριση στον τελικό του UEFA Champions League.

Ο προπονητής των Βαυαρών, Βινσέντ Κομπανί, παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες λόγω τιμωρίας και μετά το τέλος του αγώνα απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου, ζήτησε από τους φιλάθλους να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα στην Allianz Arena, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στήριξή τους μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για μια μεγάλη ανατροπή.