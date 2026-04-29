Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκλεψε ξανά την παράσταση, επιλέγοντας να κινηθεί… εκτός ρεύματος την πιο «καυτή» ποδοσφαιρικά βραδιά της σεζόν.

Την ώρα που η Ευρώπη παρακολουθούσε τον συγκλονιστικό ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μπάγερν Μονάχου με τελικό σκορ 5-4, ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της League One μεταξύ της Στόκπορτ και της Πορτ Βέιλ στο «Edgeley Park», προκαλώντας έκπληξη σε όσους τον εντόπισαν στις εξέδρες.

Παρά την αρχική αίσθηση «έκπληξης», η επιλογή του μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο ίδιος έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για το αυθεντικό αγγλικό ποδόσφαιρο των χαμηλότερων κατηγοριών, τονίζοντας πως τέτοιες εμπειρίες προσφέρουν ξεχωριστή ποδοσφαιρική αίσθηση.