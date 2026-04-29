Τρεις παίκτες για δύο θέσεις στην επίθεση και η δύσκολη απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς.

Μπαίνουμε και πάλι σιγά σιγά σε ρυθμούς πλέι οφ, με την ΑΕΚ να έχει μπροστά της το ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό. Το πιο παράξενο ίσως παιχνίδι σε αυτή τη διαδικασία καθώς ο αντίπαλος δεν έχει ουσιαστικό κίνητρο και τίποτα ιδιαίτερο να χάσει.

Αυτό τον καθιστά απρόβλεπτο και επικίνδυνο για την Ενωση που θέλει τη νίκη που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο. Για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι σημαντικό πως θα προηγείται το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, άρα θα γνωρίζει τι θα έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα θέλει αποτέλεσμα.

Οσο οι μέρες περνούν, το ενδιαφέρον για τους Κιτρινόμαυρους στρέφεται στην επίθεση. Εφόσον ο Γιόβιτς είναι διαθέσιμος, που φαίνεται πως θα είναι, το μπαλάκι πέφτει στα χέρια του Νίκολιτς που θα πρέπει να επιλέξει ποιον από τους τρεις επιθετικούς του θα αφήσει στον πάγκο.

Καθόλου εύκολο. Ας πάρουμε όμως την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ο Βάργκα έχει αποδειχθεί κομβικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Οι μάχες που δίνει στον αέρα και οι μπάλες που κερδίζει συνεχώς, δημιουργούν προϋποθέσεις για τους συμπαίκτες του έστω και αν μοιάζει να θυσιάζεται πολλές φορές ο ίδιος. Αυτό άλλωστε εκτιμά περισσότερο από όλα σε εκείνον ο Νίκολιτς.

Ο Βάργκα κάνει τα πάντα για την ομάδα και είτε έχει δίπλα του τον Γιόβιτς είτε τον Ζίνι αποδεικνύεται καθοριστικός ακόμη κι αν εκείνος δεν φτάνει καν σε τελικές. Από την άλλη, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει κανείς πως στα δύο τελευταία ματς με Ράγιο και ΠΑΟΚ όπου ο Ζίνι ξεκίνησε βασικός, είδαμε την καλύτερη ΑΕΚ της φετινής σεζόν.

Ο ανγκολέζος φορ έδωσε άλλη διάσταση στο παιχνίδι των Κιτρινόμαυρων με τις εντάσεις, τα τρεξίματα και τη μαχητικότητά του. Με εκείνον στο γήπεδο είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά της ομάδας τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Οποιος είδε τα δύο τελευταία παιχνίδια μπορεί να καταλάβει τι έχει προσφέρει ο Ζίνι στην ΑΕΚ. Πόση συμβολή είχε σε αυτή την εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Ενωσης. Κι από την άλλη έχουμε τον Γιόβιτς.

Τον Γιόβιτς που όταν είναι καλά παίζει πάντα, που είναι ο πρώτος σκόρερ του Δικεφάλου με 20 γκολ και που έχει σκοράρει επτά φορές απέναντι στον Παναθηναϊκό ήδη. Και μόνο το τελευταίο αρκεί, αν σκεφτεί κανείς πώς θα νιώθουν οι αντίπαλοί του όταν θα τον βλέπουν. Εχει ρέντα με τους Πράσινους και στο ποδόσφαιρο αυτά παίζουν ρόλο πολλές φορές. Τι θα κάνει λοιπόν ο Νίκολιτς;

Θα αφήσει στον πάγκο τον Βάργκα που είναι από τους πυλώνες του παιχνιδιού της ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες; Θα αφήσει τον Ζίνι που έχει το μομέντουμ; Ή τον Γιόβιτς που μπορεί αυτή τη στιγμή να μοιάζει ως το πιο λογικό σενάριο για τους απ’ έξω; Το σίγουρο είναι ένα. Ο,τι κι αν επιλέξει ο Σέρβος, αν η ΑΕΚ δεν νικήσει τον Παναθηναϊκό, θα θεωρηθεί λάθος.

Αν νικήσει, ακόμα και με τον Ζίνι στον πάγκο, κανείς δεν θα πει τίποτα. Το θέμα βέβαια δεν είναι ποιος θα πει τι, αλλά να γίνει η δουλειά για την Ενωση. Θα έχει, λοιπόν, ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποφασίσει ο σέρβος τεχνικός.