Σοκ στην Ιαπωνία προκάλεσε η αποκάλυψη ότι υπάλληλος του δημοφιλούς ζωολογικού κήπου Asahiyama φέρεται να παραδέχθηκε πως πέταξε το σώμα της συζύγου του στον αποτεφρωτήρα του πάρκου, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ζωολογικός κήπος, που βρίσκεται στην πόλη Ασαχικάουα στη βόρεια Ιαπωνία, επρόκειτο να ανοίξει ξανά για το κοινό την Τετάρτη, ενόψει της εορταστικής περιόδου Golden Week, μετά από τρεις εβδομάδες συντήρησης. Ωστόσο, οι δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η λειτουργία του θα παραμείνει ανασταλμένη έως την Παρασκευή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Asahiyama Zoo in Hokkaido announced its summer opening will be postponed after a male employee admitted to disposing of his wife’s body in the zoo’s incinerator. https://t.co/i8v6bSkrtU — The Japan Times (@japantimes) April 28, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στους χώρους του ζωολογικού κήπου, μετά την ομολογία του υπαλλήλου ότι είχε χρησιμοποιήσει τον αποτεφρωτήρα του πάρκου για να εξαφανίσει τη σορό της συζύγου του. Ο συγκεκριμένος αποτεφρωτήρας χρησιμοποιείται κανονικά για τη διαχείριση των σορών ζώων που πεθαίνουν στο πάρκο.

Ο ζωολογικός κήπος Asahiyama, που λειτουργεί από το 1967, είναι ένας από τους πιο γνωστούς της χώρας, φημισμένος για τις πρωτοποριακές του εγκαταστάσεις με γυάλινους θόλους και υπερυψωμένα κλουβιά, που επιτρέπουν στους επισκέπτες να παρατηρούν τα ζώα από κοντά. Κάθε χρόνο δέχεται πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες και είχε κλείσει από τις 8 Απριλίου για εργασίες συντήρησης ενόψει της θερινής περιόδου.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι αρχές αναζητούσαν τη σύζυγο του υπαλλήλου μετά από ειδοποίηση φίλης της στην αστυνομία για την εξαφάνισή της. Οι αρχές ζήτησαν συγγνώμη για την αναστάτωση και προειδοποίησαν ότι ο ζωολογικός κήπος ενδέχεται να παραμείνει κλειστός και χωρίς προειδοποίηση, αν το απαιτήσει η εξέλιξη της έρευνας.

Ο δήμαρχος της Ασαχικάουα, Hirosuke Imazu, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν μια «άνευ προηγουμένου κρίση». «Κανείς δεν θα μπορούσε να το προβλέψει», είπε χαρακτηριστικά. «Με κατακλύζει τεράστια ανησυχία και αντιμετωπίζω μια κρίση πρωτόγνωρης κλίμακας».

Παράλληλα, ο δήμαρχος πρόσθεσε πως καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ο ζωολογικός κήπος να μπορέσει να υποδεχθεί σύντομα τους επισκέπτες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι θα έρθουν στο πάρκο».

Πηγή: BBC