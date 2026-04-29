Στο μικροσκόπιο των διεθνών ΜΜΕ έχει μπει η επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ με κάποιες ατάκες τόσο του ίδιου όσο και του Αμερικανού προέδρου να προκαλούν αίσθηση και να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε χθες το βράδυ να εμπλέξει τον βασιλιά Κάρολο στη διαμάχη σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Ο βασιλιάς υποδέχθηκε στη Ουάσιγκτον για μια τετραήμερη επίσημη επίσκεψη με δείπνο στο Λευκό Οίκο.

Όπως γράφει η Express, ναφερόμενος στην τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος είπε στους καλεσμένους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου: «Ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου». Πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε λίγο με τη Μέση Ανατολή, … και τα πάμε πολύ καλά».

«Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν πρόκειται ποτέ να του επιτρέψουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμη περισσότερο από εμένα· δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε σε αυτόν τον αντίπαλο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το γνωρίζουν αυτό, και το έχουν καταλάβει πολύ καλά αυτή τη στιγμή.»

Μερικοί από τους 120 καλεσμένους στην επίσημη εκδήλωση γέλασαν αμήχανα μετά από αυτή την παρατήρηση. Στα σχόλιά του που ακολούθησαν, ο Κάρολος δεν αναφέρθηκε στο Ιράν ούτε στον πόλεμο. Ο βασιλιάς δεν ενεργεί ως εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, γεγονός που υπογραμμίζει τον θεσμικό του ρόλο.

Από την πλευρά του ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας πέταξε και αυτός μία χιουμοριστική ατάκα στον πρόεδρο των ΗΠΑ στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, όταν αστειεύτηκε ότι χωρίς τους Βρετανούς, οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά.

Καθώς αντάλλασσαν αστεία στο δείπνο, ο Κάρολος αναφέρθηκε σε προηγούμενα σχόλια του Τραμπ που απευθύνονταν στους Ευρωπαίους συμμάχους. «Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», αστειεύτηκε ο Κάρολος.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφερόταν σε περιοχές με βρετανική και γαλλική προέλευση στη Βόρεια Αμερική, όπου οι αντίπαλες αποικιακές δυνάμεις μάχονταν για τον έλεγχο της ηπείρου πριν από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια, σημειώνει το France 24.

Ο βασιλιάς αναφερόταν σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής με βρετανική και γαλλική καταγωγή, όπου οι αντίπαλες αποικιακές δυνάμεις μάχονταν για τον έλεγχο της ηπείρου πριν από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, πριν από 250 χρόνια.

Στη σύνοδο κορυφής του Νταβός τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε πει ότι χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, «θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά».