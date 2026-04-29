Έως τις 15 Ιουνίου είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, οι ιδιοκτήτες, νομείς, μισθωτές, υπομισθωτές και επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, να προβούν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/.

«Η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου πλησιάζει, και όλοι μαζί ξεκινάμε μία κοινή προσπάθεια με στόχο τον καθαρισμό των οικοπέδων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, απομακρύνουμε ξερά χόρτα και κάνουμε τη δήλωσή μας στο gov.gr. Δεν σταματάμε όμως εκεί. Κρατάμε τους χώρους μας καθαρούς σε όλη τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Όλοι μαζί συμβάλλουμε ώστε η Αθήνα να υποδεχθεί το καλοκαίρι πιο έτοιμη και πιο ασφαλής», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υποχρέωση αφορά οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, σε περιοχές εντός ορίων, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, και σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των δυο προαναφερόμενων περιπτώσεων.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

• Απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, φυλλώματα, ξερά χόρτα κλπ.

• Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το κτίσμα.

• Αραίωση θαμνώδους βλάστησης ως προς τη κάλυψη του εδάφους.

• Αποκλάδωση της βάσης της κοπής των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξης από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

• Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων καυστών, εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Επισημαίνεται ότι οι δημότες έχουν την ευθύνη για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού από τα οικόπεδά τους.

Οι χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί για να μη δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου και έως και την 31η Οκτωβρίου.

Πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος Αθηναίων είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου κα να επιβάλλει:

(α) Πρόστιμο 500 ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού.

(β) Πρόστιμο 100 ευρώ στους υπόχρεους που έχουν προβεί σε καθαρισμό, αλλά υπάρχουν καταγγελίες περί μη τήρησης των μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο μεταξύ με στόχο την έγκαιρη πρόληψη από φαινόμενα πυρκαγιάς, η Διεύθυνση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων, υλοποιεί πρόγραμμα καθαρισμού και αποχλοάσεων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Πιο συγκεκριμένα, γίνονται κλαδέματα και καθαρισμοί από ξερά χόρτα σε σημεία πρασίνου της Αθήνας, όπως λόφους, άλση και πρανή.

Ενδεικτικά σημεία είναι:

Λόφος Λυκαβηττού, Φιλοπάππου, Στρέφη, Λόφος Αγίου Ιωάννη Κυνηγού, Άλσος Ευελπίδων, Ιλισίων, Θησείου, Παιδικές Κατασκηνώσεις δήμου Αθηναίων στον Αγ. Ανδρέα, κ.λπ.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται μικρότερης κλίμακας εργασίες συντήρησης σε περιορισμένης έκτασης χώρους πρασίνου, όπως νησίδες και παρτέρια.