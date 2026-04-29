Μία νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στo Τruth Social στέλνει μήνυμα στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του και ότι δεν ξέρει πώς να υπογράψει μια μη- πυρηνική συμφωνία.

Κατά τους Times of Israel, πρόκειται για την τελευταία ένδειξη ότι ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση για συζήτηση σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου αφήνοντας στο περιθώριο το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Καλύτερα να φερθούν έξυπνα σύντομα» καταλήγει το λιτό μήνυμα που συνοδεύεται από μία εντυπωσιακή φωτογραφία AI με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά ένα όπλο και από πάνω την φράση «Δεν θα είμαι πια ο καλός της υπόθεσης».

Η πιο πρόσφατη πρόταση που φέρεται να έκανε η Τεχεράνη για να τερματιστεί το αδιέξοδο συζητήθηκε στην Ουάσιγκτον από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους κυριότερους συμβούλους του για ζητήματα ασφαλείας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διέψευσαν πληροφορίες του CNN και της Wall Street Journal κατά τις οποίες ο αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί σε συνεδρίαση τη Δευτέρα πως δεν υπάρχει σχεδόν καμιά πιθανότητα να δεχτεί την ιρανική πρόταση.

Η Τεχεράνη απαίτησε η Ουάσιγκτον να αποκηρύξει τις «παράνομες και παράλογες απαιτήσεις» που προβάλλει, κρίνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι «σε θέση πλέον να υπαγορεύουν πολιτικές σε ανεξάρτητα έθνη».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios—το αναμετέδωσε αξιοσημείωτα το πρακτορείο IRNA—η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

WSJ: Ο Τραμπ δίνει εντολή για προετοιμασία παρατεταμένου αποκλεισμού του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στοχεύοντας στα ταμεία του καθεστώτος σε μια υψηλού κινδύνου προσπάθεια να επιβάλει μια πυρηνική συνθηκολόγηση που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, o Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιλέγει τη συνέχιση της πίεσης στην οικονομία του Ιράν και στις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας, εμποδίζοντας τη ναυτιλία από και προς τα ιρανικά λιμάνια. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο πρόεδρος θεωρεί πως οι εναλλακτικές επιλογές του, όπως η επανέναρξη των βομβαρδισμών ή η πλήρης αποχώρηση από τη σύγκρουση, ενέχουν μεγαλύτερο ρίσκο από τη διατήρηση του αποκλεισμού.

Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι, ο πρόεδρος εκτίμησε ότι η συνέχιση του αποκλεισμού, με στόχο να αναγκαστεί η Τεχεράνη να υποχωρήσει στο ζήτημα των πυρηνικών, αποτελεί την επιλογή με τον μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με άλλες στρατιωτικές ή διπλωματικές κινήσεις.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η WSJ ο Τραμπ δεν είναι προς το παρόν διατεθειμένος να αποσύρει την απαίτησή του από το Ιράν, τουλάχιστον, να δεσμευτεί να αναστείλει τον πυρηνικό εμπλουτισμό του για 20 χρόνια και να αποδεχτεί τους περιορισμούς μετά από αυτό το σημείο.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε στους συνεργάτες του ότι η πρόταση τριών βημάτων του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αναβολή των πυρηνικών συνομιλιών για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις απέδειξε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματευόταν καλή τη πίστει.

Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους στον πόλεμο με το Ιράν και ότι «χάρη στον επιτυχημένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μέγιστη επιρροή στο καθεστώς» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.