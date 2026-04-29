Την τελευταία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ νίκησε την Μπιλμπάο και απόψε στη Χώρα των Βάσκων με ηθικό ακμαίο και αυτοπεποίθηση θέλει να κατακτήσει τον τρίτο ευρωπαϊκό του τίτλο και να αποχαιρετήσει με ιδανικό τρόπο τις διοργανώσεις της FIBA, καθώς από τη νέα σεζόν βάζει πλώρη, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για την Ευρωλίγκα.

Και στο Αλεξάνδρειο, που γέμισε ασφυκτικά για έναν αγώνα με τον ουραγό Πανιώνιο, οι οπαδοί του Αρη έστησαν τρελό πανηγύρι για να υποδεχθούν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ζητώντας του εκτός από τον επενδυτή (μην έχετε αμφιβολία ότι η οικογένεια Αντετοκούνμπο βρίσκεται πίσω από τον επιχειρηματικό γάμο του Ρίτσαρντ Σιάο με την ΚΑΕ Αρης) να φέρει στην ομάδα και… τον εαυτό του προκειμένου οι Κίτρινοι να κατακτήσουν το πρωτάθλημα!

Ολα αυτά επιβεβαιώνουν με πανηγυρικό τρόπο αυτό που βλέπουμε να γίνεται από την αρχή αυτής της αγωνιστικής περιόδου. Η Θεσσαλονίκη επιστρέφει δριμύτερη στο μπάσκετ, το ελληνικό και όχι μόνο. Με ισχυρούς οικονομικά επενδυτές, που δείχνουν διάθεση να ξοδέψουν όσα χρήματα χρειάζονται για να αποδώσουν οι επενδύσεις τους.

Κι αυτή η επιστροφή έχει μια διαφορά σε σχέση με την… πρώτη φορά. Τη δεκαετία του ’80, όταν η Θεσσαλονίκη έκανε το μπαμ στο μπάσκετ ήταν μόνη της. Οι ομάδες της Αθήνας ήταν σε παρακμή και είχαν αφήσει όλο τον χώρο στον Αρη και τον ΠΑΟΚ για να κυριαρχήσουν. Τώρα η Θεσσαλονίκη καλείται να αμφισβητήσει την παντοκρατορία που έχουν θεμελιώσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και να δημιουργήσει μια συνθήκη σωτήρια για το ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Διότι, κακά τα ψέματα, η Basket League ως αθλητικό προϊόν έχει φτάσει στα όριά της. Η απόσταση που έχουν δημιουργήσει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός από τους υπόλοιπους, μετατρέποντας τον τίτλο σε αποκλειστικό τους προνόμιο, εξαλείφει ουσιαστικά τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής της. Ποιος και γιατί να επενδύσει σε ένα πρωτάθλημα με προδιαγεγραμμένη εξέλιξη;

Η διεύρυνση του ανταγωνισμού, ωστόσο, αλλάζει τα δεδομένα. Με δυνατούς ΠΑΟΚ και Αρη δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για την Basket League. Πάνω στην ώρα που κινδύνευε να βουλιάξει στο τέλμα…