Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα AI-on-Demand Platform (AIoD) ξεκίνησε την πρώτη ανοιχτή πρόσκληση για τον ιδιωτικό τομέα, προσκαλώντας εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς να ενσωματώσουν τις καινοτόμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) τους στο δυναμικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Η πρόσκληση προσφέρει χρηματοδότηση έως 60.000 ευρώ για παρόχους ΤΝ, καθώς και πρόσθετη υποστήριξη για οργανισμούς που θέλουν να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν αυτές τις λύσεις σε πραγματικές εφαρμογές.

Σε ποιους απευθύνεται;

· Πάροχοι ΤΝ με λύσεις έτοιμες για την αγορά (επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 7+), που έχουν αναπτυχθεί από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Small and Medium-sized Enterprises – SMEs) ή ερευνητικούς οργανισμούς σε κράτη μέλη της ΕΕ ή χώρες που συμμετέχουν στο Digital Europe Programme (DIGITAL)

· Επιχειρήσεις και οργανισμοί που θέλουν να εφαρμόσουν ΤΝ σε πραγματικά περιβάλλοντα

Τι προσφέρει η πρόσκληση;

· Χρηματοδότηση έως 60.000 ευρώ

· Πρόσβαση σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο χρηστών, ιδρυμάτων και επενδυτών

· Καθοδήγηση από ειδικούς για την επέκταση των λύσεων και την πρόσβαση σε νέες αγορές

· Προβολή μέσω ευρωπαϊκών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Η διαδικασία διαρκεί από τον Σεπτέμβριο 2026 έως Απρίλιο 2027 και περιλαμβάνει τρία στάδια:

1ο στάδιο: Έως 50 πάροχοι θα λάβουν 5.000 ευρώ για τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και θα παρουσιάσουν τις λύσεις τους σε ευρωπαϊκή εκδήλωση.

2ο στάδιο: 20 πάροχοι θα προχωρήσουν στην τεχνική ενσωμάτωση των λύσεων τους στην AI-on-Demand πλατφόρμα, με εξειδικευμένη υποστήριξη.

3ο στάδιο: 10 κοινοπραξίες (πάροχος + χρήστης) θα αναπτύξουν τις λύσεις σε πραγματικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα, με χρηματοδότηση έως 20.000 ευρώ για παρόχους και 15.000 ευρώ για χρήστες.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με μια Ευρωπαϊκή Ημέρα Επίδειξης, όπου τα επιλεγμένα έργα θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους.

Πώς υποβάλλω αίτηση;

· Προθεσμία: Από 9 Απριλίου έως 8 Ιουνίου 2026, 17:00 CEST · Πλατφόρμα υποβολής: F6S · Περισσότερες πληροφορίες: AI-on-Demand Open Calls

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν τρία ενημερωτικά διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία στοχεύουν να βοηθήσουν τους υποψηφίους να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία υποβολής και να απαντήσουν σε πιθανές απορίες, στις 30 Απριλίου, 10:00–11:00 CEST: «AIoD and Open Call overview» , όπου θα πραγματοποιηθεί μία γενική παρουσίαση της πλατφόρμας, στις 13 Μαΐου, 11:00–12:00 CEST: «AIoD Technical and Business concept» όπου θα αναπτυχθούν οι τεχνικές απαιτήσεις και στις 28 Μαΐου, 11:00–12:00 CEST: «Live Q&A / Office Hours» με την εκδήλωση να ανοίγει στο κοινό για ερωτήσεις.

Ιστορικό και χρηματοδότηση

Η AIoD πλατφόρμα αναπτύσσεται με τη βοήθεια δύο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προγραμμάτων Horizon Europe και Digital Europe. Το πρώτο έργο, AI4Europe (έχει ολοκληρωθεί), με προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ και συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Cork, απαρτιζόταν από 24 εταίρους, ενώ το δεύτερο έργο, DeployAI, με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ και συντονιστή το Fraunhofer IAIS, απαρτίζεται από 28 εταίρους από 13 χώρες και διαρκεί από τον Ιανουάριο 2024 έως τον Δεκέμβριο 2027.