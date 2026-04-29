Η στρατηγική σημασία του διαστήματος πέρα από τη Γη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αναλυτές συγκρίνουν τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ με τις μελλοντικές προκλήσεις στη λεγόμενη «σεληνογήινη» περιοχή — τον χώρο μεταξύ Σελήνης και Γης. Το ενδεχόμενο αποκλεισμών, καταλήψεων διαστημικών «διαδρόμων» και επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία απασχολεί ήδη την U.S. Space Force, η οποία δημιουργεί ειδικό γραφείο για την αξιολόγηση της σημασίας αυτής της περιοχής για την εθνική ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται το ενδιαφέρον για την αποστολή Artemis 2 της NASA και τα σχέδιά της για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. «Παράλληλα, το Ιράν έχει μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και υπενθυμίζοντας πόσο ευάλωτοι είμαστε στη γεωγραφία», δήλωσε ο Marc Feldman, εκτελεστικός διευθυντής του Center for the Study of Space Crime, Piracy & Governance. «Μερικές φορές, δύο γεγονότα αποτελούν προειδοποίηση, αν μπορείς να τη δεις», πρόσθεσε.

Ο Feldman και ο Hugh Taylor, συνιδρυτές του ίδιου Κέντρου και συγγραφείς του βιβλίου Space Piracy: Preparing for a Criminal Crisis in Orbit, υποστηρίζουν ότι το παράδειγμα του Στενού του Ορμούζ πρέπει να μας καθοδηγήσει στη σκέψη για την κατοίκηση και την άμυνα του σεληνογήινου χώρου. «Όπως το Στενό του Ορμούζ είναι στενό πέρασμα, έτσι και ο σεληνογήινος χώρος, αν και φαίνεται απέραντος, διαθέτει λίγα κρίσιμα σημεία διέλευσης για κάθε αποστολή προς τη Σελήνη», επισήμανε ο Feldman.

Οι ίδιοι τονίζουν ότι, όπως το Στενό του Ορμούζ, έτσι και ο σεληνογήινος χώρος αποτελεί στρατηγικό πέρασμα. «Αν πέσει σε λάθος χέρια, όλες οι προσπάθειες της NASA και του Elon Musk για ανάπτυξη μιας διαστημικής οικονομίας αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων μπορεί να τιναχτούν στον αέρα», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Το μέλλον της σεληνογήινης αξίας

Το ερώτημα αν ο σεληνογήινος χώρος θα μπορούσε κάποτε να “αποκλειστεί” όπως το Στενό του Ορμούζ εξαρτάται από το πόσο πολύτιμος θα γίνει, εξήγησε ο Peter Garretson, ανώτερος ερευνητής αμυντικών σπουδών στο American Foreign Policy Council και συν-συγγραφέας του βιβλίου Scramble for the Skies: The Great Power Competition to Control the Resources of Outer Space.

«Εξαρτάται από το αν αξιολογείς την τρέχουσα ή τη μελλοντική αξία. Αν και σήμερα η εμπορική αξία της Σελήνης είναι μικρή, η προσδοκία για το μέλλον είναι τεράστια, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο», ανέφερε ο Garretson. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι όλα τα σημεία του σεληνογήινου χώρου εξίσου πολύτιμα, καθώς ορισμένες περιοχές —όπως οι πόλοι, ο ισημερινός και τα σημεία Λαγκράνζ— έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Σε κάποιο μελλοντικό στάδιο, η πρόσβαση σε κρίσιμες σεληνιακές ή τροχιακές περιοχές θα μπορούσε να απειληθεί. «Βεβαίως», απάντησε ο Garretson, προσθέτοντας πως μια τέτοια διακοπή θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

Διαστημικά κέντρα δεδομένων

Ο Elon Musk έχει αναφερθεί σε ένα μέλλον όπου ηλεκτρομαγνητικοί καταπέλτες στη Σελήνη θα μπορούσαν να εκτοξεύουν τεράστιες ποσότητες υλικών για διαστημικά data centers. «Σε ένα τέτοιο σενάριο, η βιομηχανία θα εξαρτάται από τη σεληνιακή παραγωγή για σταθμούς ενέργειας, εργοστάσια και υποδομές σε τροχιά», εξήγησε ο Garretson.

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι ενεργειακά φθηνότερο να χρησιμοποιούνται σεληνιακά υλικά για τη δομή και τα φωτοβολταϊκά τους, καθώς το ίδιο το υπολογιστικό σύστημα είναι μικρό μέρος της συνολικής μάζας, πρόσθεσε. Παράλληλα, η δραστηριότητα στη σεληνιακή επιφάνεια θα εξαρτάται από δορυφορικές υποδομές πλοήγησης, επικοινωνιών και παρακολούθησης του διαστημικού χώρου.

«Μπορώ εύκολα να φανταστώ ένα μέλλον όπου η Σελήνη θα διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία όσο ο Περσικός Κόλπος σήμερα, και οποιαδήποτε διακοπή σε καίριο σημείο θα είχε παρόμοιες συνέπειες με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», κατέληξε ο Garretson. Οποιαδήποτε διαταραχή στην αλυσίδα εφοδιασμού —από την εξόρυξη και την επεξεργασία έως τις μεταφορές και τη συντήρηση— θα μπορούσε, όπως τόνισε, να υπονομεύσει τη μελλοντική διαστημική οικονομία.

Πηγή: Space.com