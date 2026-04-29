Μια χρονιά στο ΟΑΚΑ, μια χρονιά τελευταία πριν από το όνειρο του νέου γηπέδου. «Σήμερα και για πάντα!», όπως λέει το σύνθημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης χρονιάς, τα οποία κυκλοφορούν σε λίγες μέρες και όσοι αποφασίσουν να αγοράσουν θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της σεζόν 2027-28 στο νέο γήπεδο του Βοτανικού.

Και αποτελεί σίγουρα ένα επιπλέον κίνητρο όλο αυτό προκειμένου ο κόσμος του Παναθηναϊκού να αγοράσει διαρκείας της επόμενης σεζόν και να έχει αυτόματα τον πρώτο λόγο για το νέο γήπεδο, που θα είναι χωρητικότητας 40.000 θεατών.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 21 Μαΐου 2026, με προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

H 1η φάση θα διαρκέσει έως τις 27 Μαΐου και αφορά την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας στην ίδια θέση που είχαν στους ευρωπαϊκούς αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Ολυμπιακό Στάδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία αντιστοίχισης που είχε πραγματοποιηθεί. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι θέσεις αποδεσμεύονται και καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό.

Η 2η φάση θα διαρκέσει από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου και αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 που δεν ανανέωσαν στην πρώτη φάση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν νέα θύρα και θέση.

Σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά κατόχους εισιτηρίου διαρκείας της σεζόν 2025-26 είτε όσους θέλουν να αγοράσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27 δίχως να είναι ήδη κάτοχοι, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής κάρτας μέλους του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, η οποία πρέπει να εκδοθεί ή να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίου διαρκείας.

Το βίντεο της ΠΑΕ και οι αθλητές

Η ΠΑΕ επέλεξε έναν πρωτότυπο και ξεχωριστό τρόπο να παρουσιάσει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η πράσινη ΠΑΕ, ένωσε ορισμένους παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας με αθλητές του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, τοποθετώντας τους στο υπό κατασκευή νέο γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό, θέλοντας να δώσει μία… γεύση από το μέλλον. Το βίντεο ολοκληρώθηκε με το λογοπαίγνιο «ΠΑΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΩ ΣΗΜΕΡΑ» και έκλεισε με τη συμβολική έκφραση «Σήμερα και για πάντα».

Στον Παναθηναϊκό θέλησαν μάλιστα να ενώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα με τον ερασιτέχνη με το βλέμμα στο μέλλον. Αλλωστε στον Βοτανικό εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου, θα στεγαστούν όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ενώ οι δύο διοικήσεις έχουν άριστη επαφή μεταξύ τους.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, υπάρχουν συνολικά εφτά αθλητές του συλλόγου. Και μονάχα ο ένας είναι από την ποδοσφαιρική ομάδα, ο Γιώργος Κάτρης.

Δίπλα του βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης (πόλο), ο Θοδωρής Βουλκίδης (βόλεϊ), η Ιωάννα Χατζηλεοντή (μπάσκετ), η Αννα – Νίκη Σταμολάμπρου (μπάσκετ), ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος (βόλεϊ) και ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος (πόλο).

Πρόκειται για μια σύνδεση που θέλει να κάνει όλος ο σύλλογος, που ξεκινά από τις νέες εγκαταστάσεις στον Βοτανικό και επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως τη συνεργασία των δύο διοικήσεων.

Μάλιστα πρόσφατα ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημήτρης Βρανόπουλος, μίλησε για τη στήριξη του Γιάννη Αλαφούζου σε όλα τα τμήματα, με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ να δίνει χρήματα για μεταγραφική ενίσχυση.

«Καμία επικοινωνία με Παναθηναϊκό»

Στο ζήτημα του Ράφα Μπενίτεθ και της επόμενης μέρας του στον Παναθηναϊκό, οι τόνοι έχουν πέσει τις τελευταίες μέρες καθώς οι Πράσινοι έχουν μπροστά τους το παιχνίδι με την ΑΕΚ και όλοι είναι επικεντρωμένοι σε αυτό. Κάποιες πληροφορίες θέλουν τον Φράνκο Μπαλντίνι να βρίσκεται σε επαφές με υποψήφιους προπονητές για την επόμενη σεζόν, πλην όμως από την ομάδα δεν βγαίνει το παραμικρό. Και είναι λογικό καθώς ο Μπενίτεθ έχει συμβόλαιο με την ομάδα και θα αποτελέσει μια δύσκολη διαπραγμάτευση.

Στο ίδιο μήκος ήταν και οι δηλώσεις που έκανε χθες ο ατζέντης του ισπανού πολύπειρου προπονητή, ο οποίος μιλώντας σε ελληνικό σάιτ ανέφερε πως δεν έχει προκύψει η παραμικρή επικοινωνία έως τώρα με τον Παναθηναϊκό, πως ο Μπενίτεθ συνεχίζει τη δουλειά του, την οποία χαρακτήρισε πολύ καλή, ενώ τα… έβαλε και με τα ελληνικά media. «Ο Ράφα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και θα βοηθήσει την ομάδα να αναπτυχθεί.

Υπάρχουν πάντα φήμες, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές. Δεν έχει γίνει καμία επικοινωνία με τον σύλλογο για το μέλλον του Ράφα. Απλώς ο συνηθισμένος θόρυβος στα Μέσα Ενημέρωσης, ειδικά στην Ελλάδα, όπου είστε πολύ φλογεροί», ήταν τα λόγια του ατζέντη του Μπενίτεθ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.

Κάτι απολύτως φυσιολογικό από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο, πλην όμως έχουμε αναφέρει ότι είναι ελάχιστες οι ελπίδες παραμονής.