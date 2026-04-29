Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία το βράδυ του Σαββάτου στο Πανθεσσαλικό με έναν θρίαμβο που θα μνημονεύεται για χρόνια. Με ένα έπος που θα μπαίνει πλέον δίπλα σε εκείνο της ομάδας του αξεπέραστου Ευγένιου Γκέραρντ το 1987, βγάζοντας ξανά όλη την Κρήτη στους δρόμους. Οι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Χρήστου Κόντη απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν πολλοί.

Από τους σκόρερ της αναμέτρησης, τον Κωστούλα που έδιωξε την μπάλα με αυτοθυσία πάνω στη γραμμή, μέχρι τους Χριστογεώργο και Λίλο που κράτησαν τους Κρητικούς σε δύσκολες στιγμές. Υπήρξε όμως και ένας ποδοσφαιριστής που έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο κι ας μην υπάρχει το όνομά του σε κάποιο γκολ ή ασίστ.

Ο λόγος για τον Λεβάν Σενγκέλια που ήταν μέσα σε ό,τι καλό έκανε η ομάδα του επιθετικά στο παιχνίδι. Από το δικό του πόδι παίρνει την μπάλα ο Φούντας για το 1-1, από δική του ενέργεια και σέντρα ξεκινά το 2-1 του Νους, εκείνος παίρνει το πέναλτι με το χέρι του Χατσίδη για το 3-2.

Ακόμα και στο δοκάρι του Φούντα ο Σενγκέλια έχει δώσει την πάσα. Αγωνιζόμενος μάλιστα ως φουλ μπακ στη δεξιά πλευρά λόγω της απουσίας του Μπόρχα Γκονζάλεθ, σε μία θέση που δεν είναι η φυσική του. Παρ’ όλα αυτά, έπαιξε σαν έτοιμος από καιρό και ήταν με διαφορά ο πολυτιμότερος στη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ.

«Το θέλαμε πολύ»

Ο Σενγκέλια, λοιπόν, μίλησε στα «ΝΕΑ» για το πώς βίωσε ο ίδιος αυτή τη μεγάλη επιτυχία, για τη δική του συμβολή, αλλά και για την επόμενη ημέρα που φέρνει τον Ομιλο στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Σχετικά με τις διαφορές που εντοπίζει ο ίδιος στην περσινή παρουσία του ΟΦΗ στον τελικό όπου ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό σε αντιδιαστολή με τη φετινή, ο 30χρονος άσος σημείωσε πως «η διαφορά σε σχέση με τον περσινό τελικό είναι ότι πέρυσι ήμασταν χαρούμενοι απλώς και μόνον επειδή φτάσαμε στον τελικό. Φέτος όμως θέλαμε πολύ να πάρουμε το Κύπελλο και δώσαμε τα πάντα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μας βοήθησε όμως και το γεγονός ότι φέτος είχαμε περισσότερη εμπειρία».

Οσο για τη δική του απόδοση, ο Σενγκέλια παραδέχθηκε: «Δεν άρχισα καλά τη σεζόν, όμως το τελευταίο διάστημα έχω βελτιώσει πολύ την απόδοσή μου και είμαι πολύ χαρούμενος που συνέβαλα κι εγώ στην κατάκτηση του Κυπέλλου». Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάθε στιγμή, κάθε φάση κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν πολύ σημαντική για όλους μας και μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκεντρωμένοι ήμασταν στον στόχο μας. Τελικά τα καταφέραμε και πήραμε το Κύπελλο που τόσο πολύ θέλαμε». Σε ερώτηση για τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά υπέρ της ομάδας του, ο Σενγκέλια ανέφερε: «Είναι δύσκολο να απαντήσω ακριβώς. Ηταν πολλές μικρές λεπτομέρειες, θέληση, συγκέντρωση, σκληρή δουλειά, αλλά και κάποιες στιγμές μέσα στο παιχνίδι, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, στις οποίες δείξαμε ότι έχουμε ποιότητα. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό ήταν αυτό που μας έδωσε τη νίκη».

«Για πάντα χαραγμένο»

Δεν θα μπορούσε φυσικά να μην ερωτηθεί για το πώς έζησε ο ίδιος την επιστροφή στην Κρήτη και την αποθέωση από τον κόσμο.

«Για να είμαι ειλικρινής, ένας από τους βασικούς λόγους που ήμασταν τόσο χαρούμενοι είναι ότι οι φίλαθλοί μας στην Κρήτη περίμεναν τόσο καιρό για έναν τίτλο και το να βλέπω τόση χαρά στα πρόσωπά τους ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Θα μείνει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό μου», είπε ο Σενγκέλια, που δεν είχε κανέναν ενδοιασμό για το πού θα αφιερώσει την κούπα. «Αυτή η νίκη ήταν πρώτα απ’ όλα για τους φιλάθλους μας», επεσήμανε χωρίς δεύτερη σκέψη και όχι άδικα.

Το Κύπελλο είναι αυτό που μένει στην ιστορία, είναι το… αντικείμενο του πόθου και αυτό για το οποίο βγήκε όλη η Κρήτη στους δρόμους για να γιορτάσει τη μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ. Πέρα από αυτό όμως, οι Ασπρόμαυροι έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης δημιουργώντας μια σπουδαία προοπτική για τη νέα σεζόν. Πόσο όμως έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός οι παίκτες του ΟΦΗ; «Δεν το έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει 100%», λέει ο Σενγκέλια και προσθέτει: «Ξέρουμε ότι ο ΟΦΗ θα παίξει σημαντικά παιχνίδια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, κάτι που θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο ως ποδοσφαιριστές και ως ομάδα. Τέτοιου είδους επιτυχίες κάνουν τη φανέλα του ΟΦΗ ακόμα πιο “βαριά”. Είναι μία τεράστια ευκαιρία για όλους μας».