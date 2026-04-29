Σε εσωκομματικό «αγκάθι» για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ εξελίσσεται η παρουσία ή μη του Κώστα Καραμανλή. Η αρχική πληροφορία από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού ήταν ότι μάλλον δεν θα πάει γιατί δεν θέλει να γίνει δυσάρεστος. Θα το παλέψει πολύ όμως ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ και άλλοτε στενός συνεργάτης του Θόδωρος Ρουσόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει να στείλει τις προσκλήσεις για την τελετή έναρξης. Το πιθανότερο είναι, λοιπόν, αντί μιας τυπικής πρόσκλησης, ο Ρουσόπουλος να διαμηνύσει εκ του σύνεγγυς στον Καραμανλή ότι καλό θα ήταν να στείλει ένα θετικό σήμα με την παρουσία του στον κόσμο της παράταξης, σε αυτή τη φάση που πιέζεται. Από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, πάντως, λένε ότι θα το σκεφτεί, αν και δεν πετάει τη σκούφια του. Είναι σε δύσκολη θέση. Ούτε να πάει να χειροκροτήσει θέλει, ούτε και να κατακεραυνώσει…

Η ανησυχία της Ντόρας

Τα παραπάνω, βέβαια, δεν προκαλούν καμία έκπληξη στην Πειραιώς. Διότι έστω και όψιμα αναγνωρίζουν, ακόμη και τα πιο «αντικαραμανλικά» στελέχη, ότι αυτή η απουσία δεν είναι ό,τι καλύτερο για τη συνοχή της γαλάζιας παράταξης. Διόλου τυχαία, λοιπόν, τοποθετήθηκε σχετικά η Ντόρα Μπακογιάννη. Ερωτηθείσα (Παραπολιτικά FM) για το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κάνει ένα βήμα προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, απάντησε: «Συμφωνούμε. Δεν ταυτίζω Σαμαρά με Καραμανλή. Στεναχωριέμαι, θα κάνουμε προσπάθεια για να είναι παρών». Εν ολίγοις, έριξε γέφυρες.

Ο «αδιάβαστος» Βορίδης

Παράλληλα, η Μπακογιάννη ύψωσε και ασπίδα προστασίας στον Ακη Σκέρτσο. Σας έχω γράψει από καιρό ότι ο υπουργός Επικρατείας έχει βρεθεί στο στόχαστρο των βουλευτών της ΝΔ, ενώ τον είδαμε να «φωτογραφίζεται» και στην ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ (στο χθεσινό φύλλο των «ΝΕΩΝ»), στην κριτική τους για το επιτελικό κράτος. Η Μπακογιάννη είπε ότι «ο Σκέρτσος είναι εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης, έχει προσφέρει πολλά και δικαιούται να έχει τη γνώμη του. Το άρθρο του (σ.σ.: για το ρουσφέτι και τον ρόλο των βουλευτών) παρεξηγήθηκε τρομερά. Απλά διαμορφώθηκε η αίσθηση ότι στρέφεται εναντίον της πρακτικής των βουλευτών». Ειδικά για την αντίδραση του Μάκη Βορίδη εις βάρος του Σκέρτσου, η Μπακογιάννη εκτίμησε «νομίζω ότι ο Βορίδης δεν το διάβασε καλά»…

Η Εξεταστική και η υπεκφυγή

Για να σας πάω στην υπόθεση των υποκλοπών, πληροφορούμαι ότι στο ΠΑΣΟΚ συντάσσεται ήδη το αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με αφορμή την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτό το δικαστικό αίτημα για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Υπάρχει μια πονηρή λεπτομέρεια, όμως, που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους στη Χαριλάου Τρικούπη. Ως γνωστόν, επιτρέπεται πλέον στην αντιπολίτευση να συστήσει Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους. Ο Κανονισμός της Βουλής όμως (στο άρθρο 144) απαιτεί 151 ψήφους εάν η Εξεταστική αφορά ζήτημα που άπτεται της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας. Και, ως γνωστόν, το παράνομο λογισμικό Predator στόχευσε, μεταξύ άλλων, εν ενεργεία υπουργούς, την τότε ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ., ενώ υπάρχουν πια γνωστά στοιχεία που συνδέουν τις εταιρείες που το εμπορεύονταν με κρατικές υπηρεσίες. Καταλάβατε πού το πάω… Στο ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική διερεύνηση να μπλοκαριστεί με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας που δεν είδε ο Αρειος Πάγος.

Ηξεραν για τις μηνύσεις

Αποκαλύπτεται, πάντως, πλούσιο παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική πράξη που ξεσήκωσε τον νομικό κόσμο και την αντιπολίτευση. Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές επιβεβαίωσε πως είχε ενημερώσει την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τα πρόσωπα που ήθελαν να καταθέσουν τις νέες μηνύσεις για τη στόχευσή τους με το Predator. Οι πληροφορίες λένε πως ένα από τα ονόματα προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση σε διάφορα κλιμάκια και συστημικούς κύκλους. Και, κάπως έτσι, φτάσαμε στο άρον άρον μάζεμα της υπόθεσης.

Περιμένοντας τον Σαμαρά

Ενα όνομα, ωστόσο, εξακολουθεί να απασχολεί και να ανησυχεί το Μαξίμου και άλλους κύκλους. Αναφέρομαι στον Αντώνη Σαμαρά. Επιτρέψτε μου να σας φρεσκάρω τη μνήμη: μιλώντας στη Βουλή στις 2 Απριλίου, ο Σαμαράς απηύθυνε στα κυβερνητικά έδρανα ένα ερώτημα που έμοιαζε με προειδοποίηση: «Τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, του μόνου πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, κάποιοι “ιδιώτες”; Και πώς το κατάφεραν αυτό, οι “ιδιώτες”, κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους;». Απάντηση και στον Σαμαρά έδωσε, εμμέσως πλην σαφώς, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν ενθουσιάστηκε από αυτή την εξέλιξη.