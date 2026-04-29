Του κάνει εντύπωση, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, που στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης «έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά» για τον ίδιο και την ιδιωτική του σφαίρα. Επίσης, συμπλήρωσε, «προφανώς» ενδιαφέρεται να μάθει τι έγινε στην ιστορία των υποκλοπών αλλά δεν ξεχνάει «πως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται όπως νομίζει ο καθένας». Θα μπορούσε να το επισημάνει και στους ελεγχόμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συναδέλφους του, που εξαπέλυσαν μύδρους κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αυταρχισμός

«Οταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο “επιτελικός” αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία». Ετσι σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς την ανοιχτή επιστολή των πέντε νεοδημοκρατών, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στα «ΝΕΑ». Αμα έχεις ταράξει το κόμμα σου και την αντιπολίτευση στην επιτελικότητα, κάποια στιγμή θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον σου. Στοιχειώδες.

Δικαίωμα

Το άρθρο στο οποίο ο Μίλτος Χρυσομάλλης έγραψε για την «κερκόπορτα του άκρατου και άκριτου δικαιωματισμού» – και ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών – δημοσιεύτηκε πριν από 4 μέρες. Αλλά, μόλις χθες του δόθηκε σημασία γιατί κυκλοφόρησαν φήμες πως ετοιμάζεται να μετακομίσει σε ένα σαμαρικό πολιτικό εγχείρημα. Λογικό, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Αλλά, ως γνωστόν, αυτό δεν σημαίνει πως αποκτά αυτόματα και το δικαίωμα να τον παίρνουν στα σοβαρά.

Στήριξη

Στη Βουλή μετρούσαν από προχθές από πού θα μπορούσαν να μαζευτούν οι 120 ψήφοι που χρειάζονται για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Στους πιθανούς υποστηρικτές του αιτήματος δεν υπολόγιζαν το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, επειδή ο τελευταίος είχε πρόσφατα υπερασπιστεί τη στήριξη που είχε δώσει στη ΝΔ το 2024 για την αλλαγή σύνθεσης της ΑΔΑΕ. Ωστόσο, αυτός χθες το πρωί δήλωσε ον κάμερα ότι θα στηρίξει την πρόταση Ανδρουλάκη. Ποιος έξυπνος άραγε υπέθεσε ότι υπήρχε πιθανότητα να τσαλακώσει την εικόνα του πολέμιου του συστήματος ένας μετρ του λαϊκισμού;