Ξαφνικό πρόβλημα προέκυψε στον Αρη με τον Χάμζα Μεντίλ, εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.

Ο Μαροκινός φουλ μπακ ταλαοπωρείται από χθες με τράβηγμα στην γάμπα και για την ώρα είναι αμφίβολος με φόντο τον αγώνα που θα γίνει στο Ηράκλειο για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα περιμένει τον Αφρικανό τα επόμενα 24ωρα και αναλόγως θα πάρει τις αποφάσεις του για το αριστερό άκρο της άμυνας. Διαφορετικά, θα στραφεί στην επιλογή του Μάρτιν Φρίντεκ για την αμυντική τετράδα στο παιχνίδι που θα γίνει στο Παγκρήτιο.

Θυμίζουμε ότι ο Μέντίλ έχει απουσιάσει φέτος για κάτι παραπάνω από τρεις μήνες, εξαιτίας της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε μετά από τραυματισμό στο γόνατο στις 29 Οκτωβρίου με αντίπαλο το Αιγάλεω. Ένας παίκτης του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και σίγουρα τα τελευταία ματς της σεζόν αποτελούν μία τελευταία ευκαιρία για τον ίδιο ώστε να… ψήσει τους ανθρώπους της ομάδας για την παραμονή του.