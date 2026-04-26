Δεν ήταν ένα απόγευμα που θα μείνει στην ιστορία, ούτε από εκείνες τις φορές που θα γίνει κάποιο flashback έναν χρόνο μετά για να το θυμηθούμε όλοι μαζί.

Το απλό, ρήχο ή και… κολλημένο μυαλό, θα χαρακτηρίσει όσα έγιναν χθες στο Παλέ ως «πανηγύρι» ή θα απορεί «μα καλά, γιατί τόσος ντόρος;». Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα είναι πάντα απλά, ρηχά και «κολλημένα» μυαλά.

Ο κόσμος του Άρη δεν έκανε τίποτε παραπάνω από αυτό που ξέρει καλύτερα. Να γεμίζει το Παλέ δηλαδή, το οποίο και έχει καθιερώσει για δεκαετίες ολόκληρες ως μία από τις πιο καυτές έδρες -αν όχι την πιο καυτή- της Ευρώπης. Και ας λείπει από την μεγάλη σκηνή της Ευρωλίγκα, την οποία έχει βάλει ως στόχο ο Ρίτσαρντ Σιάο με ένα συγκεκριμένο πλάνο και όχι… εφετζίδικα ή για τη δημιουργία εντυπώσεων όπως κάνουν άλλοι.

Η ιδιαιτερότητα της χθεσινής βραδιάς ή το παραπάνω κίνητρο αν θέλετε, ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μία ολόκληρη οικογένεια που διαφημίζει την Ελλάδα σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Μία οικογένεια που μόχθησε για να φτάσει εδώ που βρίσκεται και για αυτό θα αξίζει πάντα τον σεβασμό όλων. Ένας σεβασμός που από πλευράς Άρη είναι πολύ μεγαλύτερος, αν αναλογιστούμε τον ρόλο που έπαιξε για να πάρει ο Ρίτσαρντ Σιάο τα ηνία της ΚΑΕ το περασμένο καλοκαίρι.

Γιάννης και Θανάσης… .έσπρωξαν τον Σιάο για να κάνει αυτό το «leap of faith» σε ένα από τα πιο μπασκετικά brands της Ευρώπης. Και κακά τα ψέματα, δεν είναι ούτε αμέτοιχοι ούτε θεατές στο όλο εγχείρημα. Ασχολούνται. Και τα επόμενα χρόνια θα φανεί περισσότερο, δίχως να χρειάζεται να το… απλώσουμε παραπάνω.

Η χθεσινή τους παρουσία στο Παλέ… πασπάλισε με μπόλικη χρυσόσκονη μία ατμόσφαιρα η οποία αποτελεί συνήθεια για δεκαετίες ολόκληρες. Ο κόσμος άνοιξε μία τεράστια αγκαλιά για τον Γιάννη, τον Θανάση, την κυρία Βερόνικα που το έζησε σαν οπαδός και αποθεώθηκε. Αυτή είναι και το πραγματικό αστέρι της οικογένειας, αφού μαζί με τον σύζυγό της ανέθρεψαν παιδιά με αρχές, μαχητικότητα και στήριξαν τα όνειρά τους θυσιάζοντας τα δικά τους.

Ενα παιχνίδι που για τον Αρη ήταν ματς 5άδας και για τον Πανιώνιο ζωής και θανάτου. Ωστόσο γυρνούσες το κεφάλι σου και έβλεπες τα περισσότερα βλέμματα… καρφωμένα στα court seats. Στις αντιδράσεις του Γιάννη, του Θανάση… Και από αυτές αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν απλά ένα social visit. Δεν ήταν απλά η αποδοχή μίας πρόσκλησης που τους απηύθυνε ο Σιάο. Ηταν κάτι παραπάνω. Με ένα κινητό στο χέρι, με μία φλόγα στα μάτια τους και οι δύο. Οτι αποτελούν και αυτοί κομμάτι όλου αυτού του εγχειρήματος. Και φυσικά παραδόθηκαν στην ατμόσφαιρα, κουνώντας ρυθμικά το κεφάλι τους ή όταν σηκώνονται από τις δερμάτινες καρέκλες όταν σε πολλές περιστάσεις και όχι μόνο για να υποστηρίξουν τον Κώστα που ήταν μέσα στο παρκέ.

Αν βάλεις και το… κερασάκι του αξεπέραστου και θρυλικού Νίκου Γκάλη, κάθεσαι και αναρωτιέσαι πραγματικά πόσο μπάσκετ αντέχεις μετά το χθεσινό;

Δεν ήταν τίτλος, δεν ήταν πανηγυράκι. Ηταν το γνωστό… καυτό Παλέ, το οποίο φιλοξένησε έναν σταρ παγκόσμιας εμβέλειας. Αν ψάχνει κάποιος τον ορισμό της διαφήμισης του μπάσκετ, αρκεί να δει ξανά το χθεσινό παιχνίδι.

Ο Γιάννης και η οικογένειά του έχουν γνωρίσει την αποθέωση ουκ ολίγες φορές. Χθες όμως δεν ήταν η απλή τυποποιημένη αντίδραση στο άκουσμα του ονόματος Αντετοκούνμπο. Ηταν μία ζεστή αγκαλιά και μπόλικη αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους, έχοντας και αυτή τη δική τους θέση στο φιλόδοξο όραμα το οποίο έχει… απλωθεί από το περασμένο καλοκαίρι πάνω από το «Nick Galis Hall» και από τη νέα σεζόν ετοιμάζεται για το next step.