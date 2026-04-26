Ολυμπιακός για το MVP του Βεζένκοφ: «Υπόκλιση, είναι μόνο η αρχή»
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ο ΜVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κερδίζοντας το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να μην συγχαρεί τον αστέρα του. Αναλυτικά το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ: «Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. […]
Πόσο μπάσκετ αντέχεις;
H πιο μπασκετική έδρα της Ευρώπης, υποδέχθηκε έναν σταρ που δεν ήταν απλά ένας θεατής ή καλεσμένος. Έχει το δικό του μερίδιο σε αυτό που συντελείται από το καλοκαίρι και... έχει δρόμο ακόμα
Euroleague: MVP της κανονικής περιόδου ο Σάσα Βεζένκοφ
Το βραβείο του MVP για τη σεζόν 2025/26 στην EuroLeague κατέληξε στον Σάσα Βεζένκοφ. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με εξαιρετικά νούμερα: 19.4 πόντοι (με 62.5% στα δίποντα, 39.9% στα τρίποντα, 89.2% στις βολές), 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 παιχνίδια, έχοντας ξεκινήσει […]
Τους πέρασε όλους και σκόραρε: Απίθανο γκολ από 20χρόνο παίκτη του Άγιαξ (vid)
H Μπρέντα φιλοξένησε τον Άγιαξ για την 31η αγωνιστική του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα από το 20ο λεπτό χάρη στο γκολ του Γκλουκ. Μέχρι να έρθει το 41ο λεπτό και μία στιγμή μαγείας. Ο Μίκα Γκοτς πήρε την μπάλα από το κέντρο και έκανε μεγάλη κούρσα, περνώντας όποιον έβλεπε μπροστά του. Στο […]
Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι στο tanea.gr: «Αυτό είπα με τον Τζόουνς – Ανυπομονώ για το Final Four»
Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ολυμπιακό σε ένα δυνατό παιχνίδι, καθώς ηττήθηκε με 94-84 στη «Sunel Arena» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Έτσι, η «Ένωση» τερμάτισε την κανονική περίοδο στην 4η θέση με ρεκόρ 16-8 και θα βρει τον Άρη ως αντίπαλο στον πρώτο γύρο των play-offs. Από […]