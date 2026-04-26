Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (25.4.26). Ο Αμερικανός πρόεδρος φυγαδεύτηκε άμεσα από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως πράξη ενός «εν δυνάμει δολοφόνου».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια, ονόματι Κόουλ Άλεν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο και είχε στην κατοχή του όπλα και μαχαίρια.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμη το σμόκιν του, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο δύο ώρες μετά το περιστατικό.

Απέναντί του βρίσκονταν δημοσιογράφοι με παπιγιόν και καλεσμένες με μακριές τουαλέτες, που είχαν προσκληθεί στο ετήσιο δείπνο, όπου παραδοσιακά συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης της Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας πυροβολήθηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Ο αστυνομικός βγήκε από το νοσοκομείο μετά τις πρώτες βοήθειες.

Following reports of shots fired at the White House Correspondents Dinner, reports say that the U.S. Secret Service now has a suspect in custody. Footage here shows the moment the purported shots were fired. More to come. pic.twitter.com/iGRfYWadAb — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

«Πολυάριθμα όπλα» και άμεση επέμβαση

Πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε μέσω του Truth Social εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να εισβάλλει από την πύλη ανίχνευσης μετάλλων στην είσοδο της αίθουσας, ενώ μέλη της ασφάλειας τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το ξενοδοχείο Χίλτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», αφού οι πράκτορες σταμάτησαν τον ένοπλο πριν εισέλθει στην αίθουσα.

Μπροστά στο ίδιο ξενοδοχείο, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 σε απόπειρα δολοφονίας, γεγονός που επανήλθε στη μνήμη πολλών παρευρισκομένων.

Πανικός στην αίθουσα – «Κάτω! Κάτω!»

Το δείπνο είχε μόλις ξεκινήσει, όταν ακούστηκε αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, ακούστηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!».

Οι προσκεκλημένοι έπεσαν στο πάτωμα ή γονάτισαν, αρκετοί κρατώντας τα κινητά τους για να καταγράψουν τη σκηνή. Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν αμέσως από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Service εισήλθαν βαριά οπλισμένοι, ενώ οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν τους δημοσιογράφους, υπουργούς και πολιτικούς να εγκαταλείψουν την αίθουσα στο υπόγειο του ξενοδοχείου.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ στο τιμητικό τραπέζι, μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν αντίδραση. Λίγο αργότερα, η ανησυχία γίνεται εμφανής, με τη Μελάνια Τραμπ να δείχνει έντονα ταραγμένη.

Ένας ύποπτος συνελήφθη

Βαριά οπλισμένοι πράκτορες επενέβησαν άμεσα και απομάκρυναν τον πρόεδρο από την εξέδρα. Η μουσική σταμάτησε και άλλοι πράκτορες σημάδευαν με τα όπλα τους το κοινό.

Μέσω του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας για την άμεση αντίδρασή τους. Ελικόπτερα της αστυνομίας πετούσαν πάνω από την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις περικύκλωσαν το σημείο.

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) διοργανώνει κάθε άνοιξη αυτό το δείπνο πολιτικών και δημοσιογράφων, στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδες πρόσωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε για πρώτη φορά ως πρόεδρος, παρά τις συχνές επιθέσεις του κατά του Τύπου.