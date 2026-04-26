Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αποπειρών δολοφονίας, απειλών και περιστατικών ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας, από προεκλογικές συγκεντρώσεις έως επίσημες εκδηλώσεις.

Το ενδιαφέρον για την ασφάλειά του αναζωπυρώθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου, όταν ο ίδιος και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ύστερα από ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Το συμβάν ενίσχυσε τις ανησυχίες για την προστασία του προέδρου, σχεδόν δύο χρόνια μετά από επιβεβαιωμένη απόπειρα δολοφονίας και εν μέσω αυξανόμενων φόβων για πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των σημαντικότερων επιβεβαιωμένων αποπειρών και περιστατικών ασφαλείας που σχετίζονται με τον Τραμπ.

Πυροβολισμοί στο δείπνο των δημοσιογράφων – 25 Απριλίου 2026

⚡️🇺🇸 Footage of moment panic ensues at White House Correspondents Dinner. Donald Trump can be seen being evacuated. pic.twitter.com/ck1lrNbQ7i — War Monitor (@monitor11616) April 26, 2026

Ο Τραμπ και η Μελάνια απομακρύνθηκαν άμεσα από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όταν δυνατοί θόρυβοι και ένα περιστατικό ασφαλείας προκάλεσαν πανικό στους παρευρισκόμενους.

Μετά το συμβάν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ένας άνδρας «οπλισμένος με πολλά όπλα» προσπάθησε να περάσει σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Washington Hilton, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε από πυροβολισμό, όμως σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

BREAKING: President Trump has posted a video of what appears to be CCTV footage of the alleged gunman entering the White House correspondents’ dinner.@Stone_SkyNews has the latest live from Washington. Latest updates: https://t.co/MWpmYeUOr9 pic.twitter.com/eER77RMGBw — Sky News (@SkyNews) April 26, 2026

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν επίδοξο δολοφόνο», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως το δείπνο των ανταποκριτών θα διοργανωθεί ξανά σύντομα. Οι αρχές δεν έχουν χαρακτηρίσει επίσημα το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας.

Απειλή σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα – Σεπτέμβριος 2024

Πράκτορες απέτρεψαν αυτό που το FBI χαρακτήρισε ως πιθανή απόπειρα δολοφονίας, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο West Palm Beach της Φλόριντα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ένοπλο κρυμμένο σε θάμνους και άνοιξαν πυρ πριν προλάβει να πλησιάσει τον πρόεδρο.

Ο Ράιαν Γουέσλι Ράουθ βρέθηκε οπλισμένος με τουφέκι. Πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησε προς τον Ράουθ, ο οποίος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη. Εκτίει πλέον ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πυροβολισμοί σε προεκλογική συγκέντρωση – 13 Ιουλίου 2024

Η σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε σε συγκέντρωση στο Butler της Πενσυλβάνια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ προς τη σκηνή, τραυματίζοντας ελαφρά τον Τραμπ στο δεξί αυτί και σκοτώνοντας έναν θεατή. Ο δράστης, ταυτοποιημένος ως ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Οι ομοσπονδιακές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας και κατέληξαν ότι ο δράστης έδρασε μόνος. Το γεγονός προκάλεσε σοκ και οδήγησε σε έρευνες για κενά ασφαλείας, ενώ αρκετοί πράκτορες αντιμετώπισαν πειθαρχικές κυρώσεις.

Συναγερμός για «όπλο» στο Ρίνο – 5 Νοεμβρίου 2016

Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2016, ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη σκηνή σε συγκέντρωση στο Ρίνο της Νεβάδα, όταν κάποιος φώναξε «όπλο». Αργότερα διαπιστώθηκε ότι το άτομο δεν ήταν οπλισμένο, ωστόσο η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση και η εκδήλωση διεκόπη προσωρινά.

Απόπειρα αρπαγής όπλου στο Λας Βέγκας – 18 Ιουνίου 2016

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ένας Βρετανός επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού σε συγκέντρωση στο Λας Βέγκας. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος παραδέχθηκε πως σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ. Συνελήφθη επιτόπου, καταδικάστηκε και αργότερα απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εισβολή στη σκηνή στο Οχάιο – 12 Μαρτίου 2016

Σε προεκλογική εκδήλωση στο Ντέιτον του Οχάιο, ένας άνδρας έτρεξε προς τη σκηνή πριν ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς. Αν και δεν βρέθηκε όπλο, το περιστατικό θεωρήθηκε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του προέδρου, με τον δράστη να καταδικάζεται αργότερα σε επιτήρηση.