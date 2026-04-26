Απίστευτη «προφητεία» της Καρολάιν Λέβιτ λίγο πριν από το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου προκάλεσε αίσθηση, καθώς η δήλωσή της φάνηκε να προαναγγέλλει –έστω και με σατιρικό ύφος– τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Karoline Leavitt, speaking before the WHCA dinner: “𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐭𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 at the room, so everyone should tune in — it’s going to be really great.” That’s one hell of a coincidence, isn’t it? 😡 pic.twitter.com/khoR44p4t8 — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) April 26, 2026

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, μιλώντας πριν από την εκδήλωση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απόψε θα ακουστούν κάποιοι πυροβολισμοί στην αίθουσα, οπότε όλοι θα πρέπει να συντονιστείτε, θα είναι πραγματικά υπέροχο».

Η φράση ειπώθηκε σε χιουμοριστικό πλαίσιο, με αναφορά στις καθιερωμένες «λεκτικές επιθέσεις» της βραδιάς, ωστόσο απέκτησε διαφορετική βαρύτητα μετά τα όσα συνέβησαν στη συνέχεια.

Η ερμηνεία της δήλωσης

Κατά το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο όρος «shots» χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει τα αιχμηρά σχόλια και τις πολιτικές ατάκες που ανταλλάσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων.

#BREAKING: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump escorted from stage; attendees take cover at White House Correspondents’ Dinner; cause unclear https://t.co/0eTRqUlMc6 pic.twitter.com/cMrIxfoQup — Abdul Wasey Naik (@WaseyNaik) April 26, 2026

Παρά τη σαφή πρόθεση της Λέβιτ να κάνει χιούμορ, η χρονική σύμπτωση με το περιστατικό που ακολούθησε προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα social media, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για «τρομερή συγκυρία».

Ο πυροβολισμός το βράδυ του Σαββάτου εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου επαναφέρει τα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας που προστατεύουν τους πολιτικούς ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης και βίας. Στην ετήσια εκδήλωση, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος προσκεκλημένος, είχαν αναπτυχθεί εκατοντάδες πράκτορες από διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Παρ’ όλα αυτά, ένας ύποπτος οπλισμένος με καραμπίνα και άλλα όπλα κατάφερε να φτάσει στον όροφο ακριβώς πάνω από την αίθουσα δεξιώσεων «Washington», όπου βρίσκονταν κορυφαίοι αξιωματούχοι, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και διασημότητες.

#BREAKING: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump escorted from stage; attendees take cover at White House Correspondents’ Dinner; cause unclear https://t.co/0eTRqUlMc6 pic.twitter.com/cMrIxfoQup — Abdul Wasey Naik (@WaseyNaik) April 26, 2026

Το περιστατικό έρχεται λιγότερο από δύο χρόνια μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024. Το γεγονός δείχνει ότι, ακόμη και ο πιο ολοκληρωμένος μηχανισμός ασφαλείας της χώρας, μπορεί να παρουσιάσει αδύνατα σημεία.