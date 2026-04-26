Απίστευτη «προφητεία» της Καρολάιν Λέβιτ λίγο πριν από το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου προκάλεσε αίσθηση, καθώς η δήλωσή της φάνηκε να προαναγγέλλει –έστω και με σατιρικό ύφος– τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, μιλώντας πριν από την εκδήλωση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απόψε θα ακουστούν κάποιοι πυροβολισμοί στην αίθουσα, οπότε όλοι θα πρέπει να συντονιστείτε, θα είναι πραγματικά υπέροχο».

Η φράση ειπώθηκε σε χιουμοριστικό πλαίσιο, με αναφορά στις καθιερωμένες «λεκτικές επιθέσεις» της βραδιάς, ωστόσο απέκτησε διαφορετική βαρύτητα μετά τα όσα συνέβησαν στη συνέχεια.

Η ερμηνεία της δήλωσης

Κατά το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο όρος «shots» χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει τα αιχμηρά σχόλια και τις πολιτικές ατάκες που ανταλλάσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων.

Παρά τη σαφή πρόθεση της Λέβιτ να κάνει χιούμορ, η χρονική σύμπτωση με το περιστατικό που ακολούθησε προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα social media, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για «τρομερή συγκυρία». 

Ο πυροβολισμός το βράδυ του Σαββάτου εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου επαναφέρει τα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας που προστατεύουν τους πολιτικούς ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης και βίας. Στην ετήσια εκδήλωση, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος προσκεκλημένος, είχαν αναπτυχθεί εκατοντάδες πράκτορες από διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Παρ’ όλα αυτά, ένας ύποπτος οπλισμένος με καραμπίνα και άλλα όπλα κατάφερε να φτάσει στον όροφο ακριβώς πάνω από την αίθουσα δεξιώσεων «Washington», όπου βρίσκονταν κορυφαίοι αξιωματούχοι, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και διασημότητες.

Το περιστατικό έρχεται λιγότερο από δύο χρόνια μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024. Το γεγονός δείχνει ότι, ακόμη και ο πιο ολοκληρωμένος μηχανισμός ασφαλείας της χώρας, μπορεί να παρουσιάσει αδύνατα σημεία.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα