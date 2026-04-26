Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία». Η τοποθέτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ από δεξίωση, έπειτα από πυροβολισμούς που προκάλεσαν αναστάτωση στις δυνάμεις ασφαλείας.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κάλας εξέφρασε την «ανακούφισή» της για το γεγονός ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι στη δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι ασφαλείς, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανού προέδρου.
Η ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε ότι «μια εκδήλωση που επρόκειτο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο, ποτέ δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου». Σύμφωνα με τις αρχές, ο επιτιθέμενος συνελήφθη προτού προλάβει να εισέλθει στην αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο των ανταποκριτών.
