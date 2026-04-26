Το αυξημένο κόστος και όχι η επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων αποτελεί επί του παρόντος τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο των αερομεταφορών, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο που προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για την Ελλάδα, μια χώρα με ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό και τις αεροπορικές συνδέσεις, οι επιπτώσεις αποτυπώνονται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα των αεροπορικών εταιρειών και κατ’ επέκταση, στο κόστος μετακίνησης των επιβατών.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της AEGEAN, ο πρόεδρος της εταιρείας Ευτύχιος Βασιλάκης, έστειλε σήμα ομαλότητας ως προς την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος ελλείψεων στα ελληνικά αεροδρόμια για τους επόμενους μήνες. «Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για το θέμα της επάρκειας, αλλά κυρίως για το κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη βασική ανησυχία του κλάδου.

Το μεγάλο «αγκάθι»

Ωστόσο, το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει το κόστος. Η επίπτωση από τις τιμές των καυσίμων είναι πολύ σημαντική και μπορεί να επηρεάσει εταιρείες και επιβάτες, ειδικά αν η κατάσταση παραταθεί. Η AEGEAN έχει ήδη προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνου για περίπου το 60% των αναγκών της σε καύσιμα για το 2026, αφήνοντας το υπόλοιπο 40% εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η επιβάρυνση της AEGEAN για το πρώτο εξάμηνο εκτιμάται μεταξύ 40 και 65 εκατ. ευρώ, ενώ αν συνεχιστεί η ίδια τάση και στο δεύτερο εξάμηνο, μπορεί να προστεθεί επιπλέον κόστος της τάξης των 50 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο ετήσιος αντίκτυπος υπολογίζεται μεταξύ 90 και 115 εκατ. ευρώ. Πάντως, ήδη, έχουν γίνει αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, ωστόσο παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό αυτές θα καλύψουν τις απώλειες, καθώς σημαντικό ρόλο θα παίξει και η πορεία της ζήτησης.

Στρατηγικά αποθέματα

Το θέμα των καυσίμων απασχολεί και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλό του, Γιώργο Καλλιμασιά, να είναι σε μεγάλο βαθμό καθησυχαστικός. «Υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα στις δεξαμενές του αεροδρομίου και από ό,τι πληροφορούμαστε, αντίστοιχα αποθέματα έχουν και τα διυλιστήρια της χώρας», λέει ο ίδιος. Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Καλλιμασιά, τα αποθέματα που διαθέτει τόσο το αεροδρόμιο όσο και η χώρα, δεν είναι ικανά να αποτρέψουν ακυρώσεις πτήσεων στην περίπτωση μιας πιθανής έλλειψης αεροπορικών καυσίμων σε άλλες χώρες. «Αν υπάρξει μία πανευρωπαϊκή έλλειψη αεροπορικού καυσίμου δεν θα μείνουμε ανεπηρέαστοι, ανεξαρτήτως των αποθεμάτων που διαθέτουμε. Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχουν καύσιμα στο αεροδρόμιο προορισμού, θα αρχίσουν να εμφανίζονται προβλήματα στις πτήσεις», επισημαίνει ο κ. Καλλιμασιάς.