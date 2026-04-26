Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων εάν επιδεινωθεί η κρίση άφησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συζήτηση με τον επίτροπο Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Οπως είπε «έχουμε ωςχώρα πολύ ισχυρά πλεονάσματα και την ταχύτερη μείωση του χρέους, αλλά είναι απόφασή μας να μην περάσουμε το χρέος στην επόμενη γενιά». «Ως εκ τούτου», υπογράμμισε, «η δημοσιονομική πολιτική που θα ασκηθεί θα είναι ισορροπημένη».

Ωστόσο, πρόσθεσε πως εάν η κρίση ενταθεί, «είμαστε έτοιμοι να πάρουμε πρόσθετα μέτρα, στο μέτρο των δυνατοτήτων και στο πλαίσιο των κοινοτικών κανόνων.

Αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί» διεμήνυσε. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις κάνοντας λόγο για επιβράδυνση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας 0,2 έως και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες και νέα άνοδο του πληθωρισμού που ενδέχεται να εκτιναχθεί ακόμη και πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα. Υπενθύμισε ότι πριν από την κρίση, η πρόβλεψη για ανάπτυξη στην ΕΕ ήταν 1,5% για φέτος και του χρόνου, ενώ νέες εκτιμήσεις αναμένονται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά καύσιμα, ο επίτροπος διευκρίνισε ότι η ΕΕ παράγει εγχώρια περίπου το 70% της ζήτησής της, με το υπόλοιπο 30% να εξαρτάται από εισαγωγές, ένα σημείο που απαιτεί άμεση διαχείριση.

Και οι δυο υπογράμμισαν ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να παραμείνουν στοχευμένα, προσωρινά και εντός των δημοσιονομικών ορίων.

Περισσότερες «Απάτητες Παραλίες»

Νέες παραλίες προστίθενται στη λίστα των «Απάτητων Παραλιών» ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 251. Τη σχετική απόφαση υπέγραψαν οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Σταύρος Παπασταύρου με στόχο την αποτελεσματική προστασία παραλιών, που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στις συγκεκριμένες παραλίες.

Ειδικότερα, αυξάνονται οι αιγιαλοί και παραλίες εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

1 δισ. ευρώ για διασυνδέσεις

Σε τροχιά υλοποίησης ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος, το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία εννέα χρόνια, έχοντας ήδη επενδύσει 4 δισ. ευρώ χωρίς άντληση κεφαλαίων από τους μετόχους βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ, όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Μάνος Μανουσάκης. Σημείωσε ότι, προκειμένου να προχωρήσουν τα επόμενα μεγάλα έργα, όπως η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, που θα τριπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα, απαιτείται κεφάλαιο ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΑΜΚ αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης, καθώς το ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει το 51% της αύξησης, η State Grid Corporation of China το 24%, ενώ το υπόλοιπο 25% (250 εκατ. ευρώ) θα αντληθεί από την αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου. Η διαδικασία προχωρά με ταχείς ρυθμούς και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις να αναμένονται έως τα μέσα Μαΐου, ενώ έως τα μέσα Ιουνίου προβλέπεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών, με στόχο την ολοκλήρωση της ΑΜΚ εντός του ίδιου μήνα.

Λέσβος: αναστολή υποχρεώσεων

Σε αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για πληγέντες από τον αφθώδη πυρετό για τη στήριξη και στους τυροκόμους της Λέσβου προχωρά η κυβέρνηση.

Ηδη βρίσκεται σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Λέσβο, με αιχμή την οικονομική στήριξη τόσο των κτηνοτρόφων όσο και της μεταποίησης και έχει ενεργοποιηθεί πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους έως 8 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού. Προβλέπεται η στήριξη για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών για το σύνολο των εκτροφών που βρίσκονται εντός ζωνών περιορισμού, καθώς και η προώθηση ειδικής αποζημίωσης για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν διατίθεται εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων.

Επιπλέον, έχει ήδη ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, με την αποστολή κτηνιάτρων στο νησί, ενώ παράλληλα προωθείται, υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας, σχέδιο για τη μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών, με στόχο τη σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς. Επίσης, χθες ξεκίνησαν εκ νέου οι παραλαβές γάλακτος, οι οποίες είχαν σταματήσει. Στην απόφαση αυτή προέβη ο Σύλλογος Τυροπαραγωγών Λέσβου μετά τη διαβεβαίωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι εκπονείται σχέδιο διακίνησης των ώριμων τυριών υπό αυστηρές προϋποθέσεις βιοασφάλειας.

Νέα συμφωνία στη Χιλή

Στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την Polla Chilena de Beneficencia SA, την Κρατική Λοταρία της Χιλής, προχώρησε η Bally’s Intralot ΑΕ για την ανάπτυξη κορυφαίων λύσεων λοταρίας, αθλητικού στοιχήματος και ψηφιακής τεχνολογίας. Κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η Bally’s Intralot εξασφάλισε συμβόλαιο διάρκειας έως δώδεκα ετών, το οποίο περιλαμβάνει μία βασική περίοδο δέκα ετών με δυνατότητα επέκτασης έως δύο επιπλέον έτη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Bally’s Intralot θα αναβαθμίσει ριζικά τα προϊόντα λοταρίας και αθλητικού στοιχήματος της Polla Chilena, τόσο στο επίγειο όσο και στο ψηφιακό κανάλι.