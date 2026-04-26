Ο Παναθηναϊκός AKTOR προετοιμάζεται για το ταξίδι στην Ισπανία, ενόψει των δύο πρώτων αγώνων με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague.

Λίγο πριν την απογευματινή αναχώρηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας, στην οποία, ωστόσο, έλειπε μόνο ένας παίκτης. Αυτός ήταν ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία για τις ενοχλήσεις στη μέση του.

Για τους υπόλοιπους παίκτες, δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο, καθώς όλοι συμμετείχαν κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα.