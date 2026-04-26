Ο Παναθηναϊκός AKTOR προετοιμάζεται για το ταξίδι στην Ισπανία, ενόψει των δύο πρώτων αγώνων με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague.
Λίγο πριν την απογευματινή αναχώρηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας, στην οποία, ωστόσο, έλειπε μόνο ένας παίκτης. Αυτός ήταν ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία για τις ενοχλήσεις στη μέση του.
Για τους υπόλοιπους παίκτες, δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο, καθώς όλοι συμμετείχαν κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα.
- Το Τέλος του Κόσμου: 6+1 γεγονότα του παρελθόντος που θα μπορούσαν να εξαφανίσουν το ανθρώπινο είδος
- Πανικός στο Πλοίο «Νήσος Σάμος: Ρομά άναψαν τσιγάρο με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα πυρόσβεσης
- Αδιανόητη επίδοση στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Ο Σάγουε έγινε ο πρώτος που τερμάτισε σε κάτω από δύο ώρες