Ο Παναθηναϊκός AKTOR προετοιμάζεται για το ταξίδι στην Ισπανία, ενόψει των δύο πρώτων αγώνων με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague.

Λίγο πριν την απογευματινή αναχώρηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας, στην οποία, ωστόσο, έλειπε μόνο ένας παίκτης. Αυτός ήταν ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία για τις ενοχλήσεις στη μέση του.

Για τους υπόλοιπους παίκτες, δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο, καθώς όλοι συμμετείχαν κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα