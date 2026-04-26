Ένας άνδρας που ισχυρίζεται ότι είναι χρονοταξιδιώτης από το έτος 2582 προκαλεί αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβλέποντας ότι η Γη θα βυθιστεί σε τριήμερο σκοτάδι…

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο άνδρας υποστηρίζει πως ο πλανήτης θα βιώσει 72 ώρες απόλυτου σκότους και καλεί τους χρήστες να προετοιμαστούν για το υποτιθέμενο φαινόμενο. Ο λογαριασμός του έχει συγκεντρώσει πάνω από 636.000 ακολούθους και τα βίντεό του έχουν ξεπεράσει τα επτά εκατομμύρια likes σύμφωνα με το dailystar.co.uk.

Το συγκεκριμένο βίντεο, στο οποίο προειδοποιεί για το «τριήμερο μπλακ άουτ», έχει προβληθεί πάνω από 425.000 φορές. Στη λεζάντα του αναφέρεται: «Πιστέψτε το ή όχι, αυτό συνέβη στις 6 Ιουνίου 2026».

Σύμφωνα με τον δημιουργό, «ξεκινώντας τα μεσάνυχτα UTC της 6ης Ιουνίου 2026, η Γη θα εισέλθει σε τρεις ημέρες σκότους». Το βίντεο συνεχίζει με προειδοποιήσεις όπως: «Μην τους κοιτάξετε», «Μην κοιτάξετε τον ουρανό στο φως που προέρχεται από τις πυραμίδες» και «Μην χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό εκτός από κεριά».

«Μείνετε σπίτι» – «Ανάψτε κεριά»

Ο TikTok δημιουργός προτρέπει τους ακολούθους του να είναι προετοιμασμένοι και να παραμείνουν στο σπίτι καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τα «φώτα από τις πυραμίδες» και τις πιθανές συνέπειες.

Ο αυτοαποκαλούμενος «ταξιδιώτης του χρόνου» απάντησε: «Θα εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ξεκαθαρίσει κάθε αμφιβολία που σας έχει απομείνει».

Ένας χρήστης σχολίασε: «Δεν θα πω ψέματα, το σημείωσα στο ημερολόγιο του κινητού μου, αλλά είμαι πολύ σκεπτικός». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια, φοβάμαι το σκοτάδι και δεν έχουμε κεριά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τηλεοράσεις και κινητά;».

Άλλος σχολιαστής έγραψε: «Δεν είναι αλήθεια, έχει ανεβάσει πολλά βίντεο με προβλέψεις που δεν επαληθεύτηκαν και τα διέγραψε».

Σε κάθε περίπτωση η δήλωσή του έχει προκαλέσει σε κάποιους φόβο και πανικό και σε κάποιους τον… γέλωτα…