Η Νότια Αφρική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους γεωλογικούς «θησαυρούς» του πλανήτη, χάρη στον πλούτο των απολιθωμάτων της από την προϊστορική εποχή, ανάμεσά τους και ίχνη δεινοσαύρων. Πριν από περίπου 182 εκατομμύρια χρόνια, τεράστιες ηφαιστειακές εκρήξεις σκέπασαν με λάβα μεγάλο μέρος της λεκάνης Καρού, όπου ζούσαν πολυάριθμοι δεινόσαυροι. Έκτοτε, το απολιθωμένο αρχείο της περιοχής κατά την Ιουρασική περίοδο (201–145 εκατ. χρόνια πριν) παραμένει εντυπωσιακά φτωχό.

Το 2025, ερευνητές ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ιχνών δεινοσαύρων ηλικίας περίπου 140 εκατομμυρίων ετών σε απομονωμένη ακτή του Δυτικού Ακρωτηρίου — τα πρώτα της Κρητιδικής περιόδου (145–66 εκατ. χρόνια πριν) που εντοπίστηκαν ποτέ στη Νότια Αφρική.

Σήμερα, νέα δεδομένα ενισχύουν τη σημασία αυτών των ευρημάτων, προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες για την παρουσία δεινοσαύρων στην περιοχή και ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ανακαλύψεις.

Οι ιχνολόγοι που μελετούν απολιθωμένα ίχνη εργάζονται συστηματικά κατά μήκος των ακτών του Δυτικού Ακρωτηρίου, κοντά στο Knysna, εξετάζοντας αποτυπώματα σε παράκτιους αιολινίτες — τσιμεντοποιημένες αμμοθίνες ηλικίας 50.000 έως 400.000 ετών.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις αρχές του 2025, η ερευνητική ομάδα εξερεύνησε έναν μικρό βραχώδη σχηματισμό της πρώιμης Κρητιδικής περιόδου, ο οποίος καλύπτεται από το νερό με κάθε παλίρροια. Οι επιστήμονες αναζητούσαν ένα δόντι θερόποδου, παρόμοιο με εκείνο που είχε βρεθεί το 2017 από έναν 13χρονο, αλλά η Linda Helm, μέλος της ομάδας, εντόπισε κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό: ίχνη δεινοσαύρων. Η προσεκτική εξέταση αποκάλυψε περισσότερα από είκοσι αποτυπώματα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους ερευνητές.

Ένα μικρό σημείο με μεγάλη σημασία

Ο σχηματισμός Brenton είναι μικρός — μόλις 40 μέτρα μήκος και πέντε πλάτος, με βράχους ύψους έως πέντε μέτρα. Η συγκέντρωση δεκάδων ιχνών σε τόσο περιορισμένο χώρο δείχνει ότι οι δεινόσαυροι ήταν κοινό θέαμα στην περιοχή κατά την Κρητιδική περίοδο.

Η ηλικία των ιχνών υπολογίζεται στα 132 εκατομμύρια χρόνια, καθιστώντας τα τα νεότερα γνωστά ίχνη δεινοσαύρων στη νότια Αφρική — περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια νεότερα από εκείνα της λεκάνης Καρού. Πρόκειται επίσης για το δεύτερο σύνολο ιχνών της Κρητιδικής περιόδου που έχει εντοπιστεί στη χώρα και το δεύτερο στο Δυτικό Ακρωτήριο.

Το απολιθωμένο αρχείο της Νότιας Αφρικής

Η χώρα διαθέτει εκτενές απολιθωμένο αρχείο σπονδυλωτών από τη μεσοζωική εποχή, την «εποχή των δεινοσαύρων» (252–66 εκατ. χρόνια πριν). Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τη λεκάνη Καρού, με τις χαρακτηριστικές στρώσεις ιζηματογενών πετρωμάτων.

Ίχνη της Τριαδικής και Ιουρασικής περιόδου έχουν εντοπιστεί σε περιοχές όπως το Λεσότο, το Free State και το Eastern Cape. Ωστόσο, η μεταγενέστερη ηφαιστειακή δραστηριότητα που δημιούργησε την ομάδα Drakensberg κάλυψε πολλά από τα παλαιότερα στρώματα με λάβα. Αν κάποιοι δεινόσαυροι επιβίωσαν προσωρινά, πιθανότατα ήταν από τα τελευταία ζώα που έζησαν στη λεκάνη Καρού.

Με τη διάσπαση της υπερηπείρου Γκοντβάνα προς το τέλος της Ιουρασικής περιόδου, δημιουργήθηκαν μικρότερες λεκάνες στο σημερινό Δυτικό και Ανατολικό Ακρωτήριο, οι οποίες περιλαμβάνουν περιορισμένα ιζήματα της Κρητιδικής περιόδου.

Τα ευρήματα από αυτές τις περιοχές περιλαμβάνουν διάφορους δεινόσαυρους: έναν στεγόσαυρο, σαυρόποδα, έναν κοελουρόσαυρο και νεαρά ιγουανόδοντα. Στο Δυτικό Ακρωτήριο, ωστόσο, τα απολιθώματα είναι σπάνια — λίγα δόντια σαυρόποδων, διασκορπισμένα οστά και δύο ευρήματα κοντά στο Knysna: ένα δόντι θερόποδου και ένα τμήμα κνήμης.

Οι δεινόσαυροι του Knysna

Τα νέα ίχνη βρίσκονται στη σύγχρονη παλιρροϊκή ζώνη και καλύπτονται δύο φορές την ημέρα από το νερό. Πριν από 132 εκατομμύρια χρόνια, όμως, το τοπίο ήταν εντελώς διαφορετικό, με δεινόσαυρους να κινούνται ανάμεσα σε παλιρροϊκά κανάλια και ποτάμιες όχθες, μέσα σε πλούσια βλάστηση.

Τα αποτυπώματα φαίνεται να ανήκουν σε διάφορα είδη: θερόποδα και πιθανώς ορνιθόποδα — δεινόσαυρους που κινούνταν σε δύο πόδια — καθώς και πιθανά σαυρόποδα, τεράστια τετράποδα φυτοφάγα. Οι θερόποδοι ήταν σαρκοφάγοι, ενώ οι υπόλοιποι φυτοφάγοι.

Η ταυτοποίηση του είδους μόνο από ίχνη είναι δύσκολη, καθώς οι αποτυπώσεις συχνά μοιάζουν μεταξύ τους. Οι ερευνητές επέλεξαν να αποφύγουν «υπερερμηνείες», επικεντρώνοντας την ανάλυσή τους στην τεκμηρίωση της παρουσίας και της πυκνότητας των ιχνών στη στρωματογραφία του Brenton.

Προοπτική για νέες ανακαλύψεις

Η ύπαρξη ιχνών δεινοσαύρων της πρώιμης Κρητιδικής τόσο στον σχηματισμό Robberg όσο και στον Brenton υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα, ακόμη ανεξερεύνητα σημεία. Μη θαλάσσιες αποθέσεις της ίδιας περιόδου έχουν εντοπιστεί τόσο στο Δυτικό όσο και στο Ανατολικό Ακρωτήριο.

Μελλοντικές στοχευμένες έρευνες ενδέχεται να αποκαλύψουν περισσότερα απολιθώματα ή ίχνη, αλλά και ενδείξεις άλλων αρχαίων ζώων. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι Mark G. Dixon και Fred van Berkel από το African Centre for Coastal Palaeoscience του Nelson Mandela University.