Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο Stadium of Light. Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα ήταν καταιγιστική απέναντι στη Σάντερλαντ, την οποία συνέτριψε με 5-0 για την 34η αγωνιστική της Premier League, αυξάνοντας τη διαφορά της στους οκτώ βαθμούς από την Τότεναμ που βρίσκεται κάτω από τη ζώνη υποβιβασμού.

Το ματς ουσιαστικά «καθάρισε» από νωρίς, καθώς μέσα σε ένα εκρηκτικό 20λεπτο στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν πλήρως, βρίσκοντας τέσσερις φορές δίχτυα και αφήνοντας άφωνο το κοινό. Η ανωτερότητά τους ήταν τέτοια, που αρκετοί φίλοι της γηπεδούχου ομάδας άρχισαν να αποχωρούν πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Η Φόρεστ διεύρυνε το αήττητο σερί της στα έξι παιχνίδια, την ώρα που η Σάντερλαντ γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα και είδε τις ελπίδες της για ευρωπαϊκή έξοδο να απομακρύνονται.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η Σάντερλαντ μπήκε πιο απειλητικά στο ματς και είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 8ο λεπτό με σουτ του Ριγκ. Παρ’ όλα αυτά, η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στην πρώτη της ουσιαστική ευκαιρία στο 17’. Ο Χάτσινσον έκανε τη σέντρα και ο Χιουμ, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Μετά το γκολ, η Φόρεστ πήρε πλήρη έλεγχο του αγώνα. Στο 22’ ο Ρεφς σταμάτησε τετ-α-τετ τον Γουντ, όμως στο 32’ ο ίδιος παίκτης έκανε το 0-2 με ψύχραιμο πλασέ έπειτα από ασίστ του Γκιμπς-Γουάιτ.

Στο 35’ ο Γκιμπς-Γουάιτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 με δυνατό σουτ, μετά από πάσα του Ζεσούς, φτάνοντας τα 10 γκολ μέσα στο 2026 στο πρωτάθλημα. Δύο λεπτά αργότερα, στο 37’, ο Ζεσούς «χτύπησε» ξανά για το 0-4, προκαλώντας έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα της Σάντερλαντ.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα. Στο 61’ ακυρώθηκε γκολ του Μπάλαρντ για φάουλ στον Σελς, ενώ το τελικό 0-5 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις (90+5’) από τον Άντερσον, έπειτα από ωραία ομαδική ενέργεια.

Σάντερλαντ: Ρεφς, Μουκιελέ, Χιούμ, Αλντερέτε, Μπάλαρντ, Τζάκα, Σαντίκι, Λε Φε, Ντιαρά (66’ Ισιντόρ), Ριγκ (46’ Μαντάβα), Μπρόμπεϊ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σελς, Άινα, Μιλένκοβιτς, Κούνια (51’ Μοράτο), Γουίλιαμς, Χάτσινσον (67’ Νετς), Σανγκαρέ (46’ Ντομίνγκεθ), Άντερσον, Γκιμπς-Γουάιτ, Ιγκόρ Ζεσούς (67’ Γιάτς), Γουντ (88’ Αβονίγι)

