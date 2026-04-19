Με σπουδαία ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 4-1 της Μπέρνλι στο «City Ground», για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Η Μπέρνλι προηγήθηκε λίγο πριν το ημίχρονο με τον Φλέμινγκ, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ με γκολ στο 62’, 69’ και 77’, ενώ ο Ιγκόρ Ζεσούς διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στις καθυστερήσεις.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Βίτορ Περέιρα έφτασε τους 36 βαθμούς, αυξάνοντας τη διαφορά της από τη ζώνη του υποβιβασμού και συμπληρώνοντας πέντε αγωνιστικές αήττητη στο πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση είχε και έντονο συγκινησιακό χαρακτήρα. Πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού χειροκρότημα στη μνήμη της Χέλεν Άντερσον, μητέρας του Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος την έχασε λίγες μέρες πριν.

Οι ποδοσφαιριστές της Φόρεστ αφιέρωσαν τη νίκη και τα γκολ στον συμπαίκτη τους, πανηγυρίζοντας με φανέλα που έφερε τη λέξη «Μαμά» και το νούμερο 8, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

