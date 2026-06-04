Στην αγορά των μεσαίων μοντέλων η Peugeot έχει να αντιπαραθέσει ένα παραδοσιακό παίκτη που εξελίσσεται συνεχώς, τα τελευταία χρόνια με γνώμονα τον εξηλεκτρισμό .Το Peugeot 408 που πλέον πατάει σε νέα γενιά προσφέρεται στην Ελλάδα με τιμές που θα κερδίσει τα βλέμματα των υποψήφιων αγοραστών και μια ευρεία γκάμα που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις.

Η εφαλτήρια έκδοση φέρει πλέον ήπια υβριδικό μηχανικό σύνολο 1.2 Hybrid με τη συνδυαστική ισχύ των 145 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6. Ο 1.2 λτ. turbo τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας των 136 ίππων σε συνδυασμό με το ηλεκτρομοτέρ των 21 ίππων που τροφοδοτεί με ρεύμα η αυτοφορτιζόμενη μπαταρία των 0,43 kWh προσφέρει σε επιδόσεις τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,4 δλ., αγγίζει τα 205 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας και καταναλώνει σε μικτό κύκλο 5 λτ./100 χλμ. (WLTP) και εκπέμπει 114 γρ./χλμ. CO2 (μηδενικά τέλη κυκλοφορίας).

To Plug-in Hybrid με τη συνδυαστική ισχύ των 240 ίππων φέρει βενζινοκινητήρα 1.6 λτ. turbo 180 PS με έναν ηλεκτροκινητήρα 125 PS , όπου η μεικτή κατανάλωση είναι 2,6 λτ./100 χλμ. με εκπομπές CO2 56 γρ./χλμ.Το ηλεκτρικό Ε-408 αποδίδει 213 ίππους, προσφέρει αυτονομία 456 χλμ.και υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά. Κοστίζει από 26.900 ευρώ.