Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το επόμενο βήμα για τους υποψηφίους είναι η κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου, διαδικασία που θα καθορίσει τη μελλοντική τους πορεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το τελευταίο από τα βασικά μαθήματα για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Στις 15 Ιουνίου ακολουθούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, ενώ η εξέταση των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου.

Στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των μηχανογραφικών. Εκεί οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τις σχολές στις οποίες επιθυμούν να φοιτήσουν.

Τα βήματα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr. Η είσοδος γίνεται με τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που λαμβάνουν από το σχολείο τους.

Κατά τη διάρκεια που η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και τροποποίησης των επιλογών. Μετά την οριστικοποίηση, καμία αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος

Αν και δεν εφαρμόζεται νέος τρόπος εισαγωγής στα ΑΕΙ, φέτος έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές στα μηχανογραφικά. Μεταβολές έχουν σημειωθεί στην κατάταξη σχολών και τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, δίνοντας σε κάποιους υποψηφίους πρόσβαση σε νέες επιλογές ή διαφοροποιώντας το πεδίο πρόσβασης ορισμένων σχολών.

Παράλληλα, προστέθηκαν νέα τμήματα, ενώ ορισμένα έχουν μετονομαστεί ή ενταχθεί σε διαφορετικά πεδία. Οι υποψήφιοι καλούνται να ενημερωθούν προσεκτικά για τους επίσημους τίτλους των σχολών που τους ενδιαφέρουν, ώστε να καταθέσουν σωστά και πλήρως ενημερωμένα μηχανογραφικά.