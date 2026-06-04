Ο Βασίλης Σπανούλης αποδέχθηκε την πρόταση του Άρη Betsson και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των «κιτρινόμαυρων» για τα επόμενα τρια χρόνια, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία της ομάδας.

O 43χρονος τεχνικός επιστρέφει στη Stoiximan GBL μετά τη θητεία του στη Μονακό, την οποία οδήγησε μέχρι τον τελικό της EuroLeague το 2025 στο Άμπου Ντάμπι.

Η ΚΑΕ Άρης Betsson υποδέχθηκε τον Σπανούλη με εντυπωσιακό βίντεο εμπνευσμένο από το Kill Bill και την Ούμα Θέρμαν, δίνοντας… κινηματογραφικό τόνο στη νέα εποχή.