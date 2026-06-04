Σε νέα δικαστική μάχη μπαίνει ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος στρέφεται κατά της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της πειθαρχικής διαδικασίας που οδήγησε στην τιμωρία του κατά τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Μουρίνιο κατέθεσε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αμφισβητώντας τις πειθαρχικές κυρώσεις που του επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε.

Το Δικαστήριο, με έδρα το Στρασβούργο, επιβεβαίωσε ότι έκανε δεκτή την αίτηση του Πορτογάλου τεχνικού την 1η Ιουνίου και ζήτησε επίσημες παρατηρήσεις από την τουρκική κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση.

🚨JUST IN: Jose Mourinho is taking the Turkish Football Federation to court Mourinho believes his rights were violated after being fined due to his comments after a match vs Trabzonspor pic.twitter.com/Kx2272QHUj — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 4, 2026

Η προσφυγή αφορά πρόστιμο ύψους 600.000 τουρκικών λιρών, καθώς και αποκλεισμό μίας αγωνιστικής από τα αποδυτήρια και τον πάγκο, ποινές που του επιβλήθηκαν από την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον Νοέμβριο του 2024.

Οι κυρώσεις είχαν επιβληθεί για συμπεριφορά που κρίθηκε ανάρμοστη απέναντι σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας, αλλά και για δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τη διαιτησία στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο 63χρονος προπονητής υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη, καθώς θεωρεί πως τα πειθαρχικά και διαιτητικά όργανα της ομοσπονδίας δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά επηρεάζονται από τη διοίκηση και την ηγεσία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.