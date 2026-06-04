Η αποξενωμένη τρανς κόρη του Ίλον Μασκ, Βίβιαν Ουίλσον, διέκοψε απότομα συνέντευξη στο κόκκινο χαλί, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θεωρεί τον πατέρα της «τον καλύτερο». Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση της Desigual Vintage στην Ίμπιζα της Ισπανίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 22χρονο τρανς μοντέλο εμφανίστηκε αρχικά χαμογελαστή, ωστόσο η διάθεσή της άλλαξε, όταν ο Ισπανός ρεπόρτερ αναφέρθηκε στον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Tesla, ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει, ότι το παιδί του «σκοτώθηκε από τον ιό της woke νοοτροπίας».

«Ο πατέρας σου είναι ο καλύτερος, έτσι;» τη ρώτησε ο δημοσιογράφος, με τη Ουίλσον – κόρη της Καναδής συγγραφέα Τζάστιν Ουίλσον – να απαντά αιφνιδιασμένη: «Ο ποιος; Συγγνώμη;». Όταν εκείνος επανέλαβε, η ίδια περιορίστηκε σε ένα ειρωνικό «Οκέι» και αποχώρησε ενοχλημένη, τερματίζοντας τη συνέντευξη.

Το βίντεο της στιγμής έγινε γρήγορα viral, διχάζοντας τους χρήστες. Κάποιοι υποστήριξαν, ότι η Ουίλσον οφείλει τη φήμη της αποκλειστικά στον Μασκ, ενώ άλλοι στάθηκαν στο πλευρό της, επισημαίνοντας πως, λόγω της ρήξης τους, δεν επιθυμεί καμία αναφορά στον πατέρα της.

«Δεν θέλει να αναγνωρίσει, ότι οι πόρτες ανοίγουν εξαιτίας του ποιος είναι ο πατέρας της» σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε: «Έχεις πατέρα δισεκατομμυριούχο και θυμώνεις όταν κάποιος τον αναφέρει». Αντίθετα, υποστηρικτές της σημείωσαν: «Θα έκανα το ίδιο, αν ο πατέρας μου με αποκαλούσε με το παλιό μου όνομα και έλεγε, ότι πέθανα εξαιτίας του “woke mind virus”».

Η δημόσια ρήξη με τον Ίλον Μασκ

Η Βίβιαν Ουίλσον, που γεννήθηκε με το όνομα Χαβιέ Μασκ, έχει χαρακτηρίσει τον πατέρα της «αδιάφορο» και «ναρκισσιστή». Το 2024 εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του, κατηγορώντας τον για απουσία, σκληρότητα και εκφοβισμό λόγω της ταυτότητάς της ως queer, μετά τις δηλώσεις του ότι «δεν είναι κορίτσι» και πως είναι «νεκρή» γι’ αυτόν.

Η μεταξύ τους διαμάχη ήρθε στο προσκήνιο δύο χρόνια νωρίτερα, όταν η Ουίλσον, μέσω δικαστικής αίτησης, δήλωσε ότι «δεν επιθυμεί πλέον να σχετίζεται» με τον Μασκ και προχώρησε σε νομική αλλαγή ονόματος και φύλου.

Ο Ίλον Μασκ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την αποξένωση το 2023, αποκαλώντας την κόρη του «κομμουνίστρια» και αποδίδοντας τις πολιτικές της αντιλήψεις στο ιδιωτικό σχολείο Crossroads στη Σάντα Μόνικα, όπου, όπως είπε, «πήγε πέρα από τον σοσιαλισμό, στο να πιστεύει ότι κάθε πλούσιος είναι κακός».